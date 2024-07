Governo de Goiás entrega títulos de domínio de terras e outorgas da água

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), entrega, nesta quinta-feira (18/7), 50 títulos definitivos de domínio de terras e 26 outorgas de uso de água.

A entrega de títulos, realizada por meio do programa Regulariza Campo, vai abranger uma área total de 7,5 mil hectares nos municípios de Cavalcante, Nova Roma, Teresina de Goiás, São João d’Aliança, Colinas do Sul e Alto Paraíso.

Já as outorgas de uso de água serão entregues a participantes selecionados pelo Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, dos municípios de Flores de Goiás e Formosa.

A cerimônia será realizada no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a partir das 10h, com a presença do governador Ronaldo Caiado.