Força Aérea da Venezuela abate avião com matrícula brasileira declarado como alvo hostil

Por O Globo — Venezuela

A Força Aérea Bolivariana da Venezuela (FANB) abateu neste domingo um avião de matrícula brasileira que invadiu sem autorização o espaço aéreo do país vizinho. Segundo informações dos militares venezuelanos, a aeronave demandou a ativação do “Plano de Alerta Antecipada”, com ações coordenadas em terra e no ar. Um homem foi encontrado morto na aeronave.

Os militares localizaram no radar a entrada ilegal de um pequeno avião que fazia um voo em baixa altitude, “em flagrante violação da soberania nacional”. A aeronave localizada ainda em voo foi declarada como alvo hostil, não se identificou, desligou o localizador transponder e ocultou as matrículas de identificação, o que levou a interdição e interceptação aérea.

Segundo Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional da FANB, antes de derrubar o avião os militares tentaram persuadir o piloto e instruíram um pouso acompanhado, mas foram ignorados. A aeronave suspeita ainda tentou fugir dos caças, fez “manobras evasivas” e um pouso forçado em uma área de campo.

A Venezuela divulgou que o Piper PA-34-200T tinha matrícula PR-RP, faltando uma letra da identificação, mas todos os prefixos PR são de origem brasileira. O homem encontrado morto apresentava “vestígios de interesse criminalístico”, tinha passaporte mexicano e licença de voo americana, apontando para uma operação de facções ligadas ao narcotráfico.

Fonte: O Globo