Nova regra do Detran pode fazer muitos motoristas de Goiás perderem a habilitação

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informou que, motoristas flagrados dirigindo acima do limite de velocidade poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Conforme divulgado, a medida será aplicada aos condutores que ultrapassassem mais de 50% do limite da via, estando assim, sujeitos a perderem o documento, por um período de dois a oito meses. A nova medida será detalhada pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, na próxima segunda-feira (15).

O objetivo da iniciativa, segundo o delegado, é implementar um sistema penal mais pedagógico e justo, ajustando as punições à gravidade da infração e ao histórico do infrator.

A nova abordagem permitirá uma análise mais criteriosa do perfil dos motoristas infratores, diferenciando aqueles que cometem infrações graves pela primeira vez daqueles que já possuem um histórico de reincidência. Essa medida busca promover um comportamento mais responsável no trânsito, reduzindo o número de acidentes e salvando vidas.

“Vamos estabelecer parâmetros mais justos. Hoje, um condutor reincidente em outras infrações de trânsito tem a mesma penalidade que um condutor que comete uma só infração. Não vamos alisar a cabeça dos infratores, mas temos que diferenciar a penalidade para punir com mais rigor os infratores contumazes”, frisou o delegado.

O Detran-GO espera que a iniciativa, além de aumentar a conscientização sobre a segurança no trânsito, incentive os motoristas a adotarem uma postura mais responsável ao volante. A suspensão da CNH, medida extrema, serve como um alerta para os perigos do excesso de velocidade e da irresponsabilidade no trânsito.

