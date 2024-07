Roo a Jataí: Ministério também aprova plano para concessão da BR-364

Por A Tribuna

O plano foi proposto e aprovado, primeiramente, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em junho deste ano, e ainda será avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A aprovação pela pasta dos Transportes é mais um passo para que a rodovia seja concedida à iniciativa privada.

O ministério informou que a decisão contempla um trecho total de 482,4 km e abrange áreas estratégicas para o escoamento de produção e mobilidade da população na região Centro-Oeste, especialmente entre os estados de Goiás e Mato Grosso.

A aprovação desse plano, conforme o Ministério dos Transportes, representa um avanço significativo na gestão e manutenção das rodovias federais, proporcionando melhorias na qualidade das estradas, aumento na segurança viária e eficiência no transporte de cargas e passageiros.

A concessão das rodovias também permitirá investimentos robustos em infraestrutura, potencializando o desenvolvimento econômico das regiões atendidas.

“Com a aprovação deste plano de outorga, a ANTT e o Governo Federal reafirmam seu compromisso com a melhoria da infraestrutura e a promoção do desenvolvimento sustentável do setor rodoviário brasileiro, com foco sempre no atendimento às necessidades dos usuários”, destacou o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale.

O plano aprovado (Mais praças de pedágio)

A concessão do sistema rodoviário composto pelas BR-060/364/GO e BR-364/MT possui uma extensão total de 490,065 km.

Entre as obras previstas, destacam-se a duplicação de mais de 45 km de pistas, a implementação de 179,6 km de faixas adicionais, 13,5 km de vias marginais, 11 travessias em nível, 23 acessos, 30 pontos de parada para ônibus, 4 passarelas, 21 passagens de fauna e 3 caixas para contenção de materiais perigosos, entre outras melhorias. São previstos investimentos estimados em R$ 6,8 bilhões ao longo de 30 anos de concessão.

Duplicação

A ANTT não informou qual o trecho tem a duplicação prevista no projeto de concessão. Ao todo, há a previsão de duplicação de apenas 45 km. Inicialmente, o projeto não previa a duplicação da BR-364 entre Rondonópolis e Jataí, somente a construção de terceiras faixas para desafogar o trânsito.

A duplicação total da BR-364 é uma cobrança antiga, que também recebe o apoio dos periódico Jataí News e A TRIBUNA, para garantir maior segurança aos motoristas. Especialmente para os moradores da região Sul/Sudeste de Mato Grosso, a duplicação da BR-364 é de extrema importância.