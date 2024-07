Jóia do sudoeste goiano é destaque em economia

Descubra Jataí, a joia do sudoeste goiano: berço de Brasília e repleta de história e cultura, com atrações como o Memorial JK e a Igreja Matriz

Por Fernanda Cappellesso

Localizada no sudoeste do estado de Goiás, Jataí destaca-se como um dos polos mais importantes da região, tanto na economia quanto no turismo. Com uma população de aproximadamente 103.221 habitantes, segundo estimativas do IBGE de 2021, a cidade está estrategicamente situada a 320,9 km de Goiânia e 528,6 km de Brasília, tornando-se um destino acessível para turistas e investidores.

Clima e agricultura da joia do sudoeste goiano com clima europeu

Jataí possui um clima tropical mesotérmico, caracterizado por duas estações bem definidas: um inverno seco e um verão chuvoso. Este clima é ideal para a agricultura, especialmente para a produção de grãos como milho, soja e feijão. As temperaturas médias no inverno variam entre 10 °C e 29 °C, com mínimas que podem chegar a menos de 5 °C, conferindo à cidade uma atmosfera que lembra o clima europeu. No verão, as temperaturas variam entre 18 °C e 35 °C, com registros históricos de extremos, como -1 °C em 26 de julho de 1988 e 40 °C em 13 de outubro de 2020.

A combinação de um solo fértil e um clima favorável faz de Jataí um grande polo do agronegócio. A cidade é conhecida como a capital da produção de grãos e leite de Goiás e é o maior produtor nacional de milho. A agropecuária é a principal atividade econômica, contribuindo significativamente para o PIB local e gerando empregos e renda para a população.

Turismo termal e aventura também são destaques da jóia do sudoeste goiano

Jataí se destaca como um dos principais destinos turísticos do sudoeste goiano, oferecendo uma combinação única de atrações termais e aventuras ao ar livre. Suas águas termais e paisagens naturais atraem visitantes em busca de relaxamento, diversão e contato com a natureza.

As águas termais de Jataí são um dos maiores atrativos turísticos da cidade. Conhecidas por suas propriedades terapêuticas, as águas podem atingir temperaturas de até 40 graus, proporcionando alívio para o estresse, dores musculares e problemas de pele. Entre os principais complexos aquáticos da cidade, destaca-se o Thermas Jatahy, um clube aquático que oferece uma ampla estrutura de lazer para toda a família. Com piscinas de águas quentes, tobogãs, saunas, áreas de lazer e restaurantes, o Thermas Jatahy atrai visitantes de diversas regiões do Brasil.

Os benefícios das águas termais de Jataí são amplamente reconhecidos. A alta concentração de minerais, como enxofre, magnésio e cálcio, é benéfica para a saúde, ajudando no tratamento de doenças reumáticas, respiratórias e dermatológicas. A combinação de relaxamento e tratamento terapêutico faz das fontes termais um destino procurado por turistas de todas as idades.

Além das águas termais, Jataí é cercada por uma natureza exuberante, oferecendo uma vasta gama de atividades ao ar livre. O Parque Ecológico JK é um dos principais pontos de lazer da cidade. Com uma área verde extensa, o parque é ideal para caminhadas, piqueniques e contemplação da natureza. O parque também abriga o Memorial JK, um espaço dedicado à história do Brasil e ao legado de Juscelino Kubitschek.

Outro ponto turístico popular é o Lago Bonsucesso. Com uma grande área de água e infraestrutura para esportes aquáticos, o lago é perfeito para atividades como jet ski, canoagem, stand-up paddle e pesca esportiva. A presença de quiosques e áreas de lazer ao redor do lago torna o local ideal para passar o dia com a família e amigos.

Trilhas e Cachoeiras

As trilhas e cachoeiras na região de Jataí oferecem oportunidades imperdíveis para os amantes da aventura e do ecoturismo. A Serra do Rio Claro, por exemplo, é um destino popular para trilhas e caminhadas. Com uma vegetação rica e paisagens deslumbrantes, a serra oferece trilhas de diferentes níveis de dificuldade, permitindo que visitantes de todas as idades e habilidades desfrutem do ambiente natural.

As cachoeiras da região também são um grande atrativo. A Cachoeira da Fumaça e a Cachoeira do Paraíso são dois exemplos de quedas d’água que proporcionam momentos de relaxamento e contato direto com a natureza. As águas cristalinas e as piscinas naturais formadas pelas cachoeiras são perfeitas para um banho refrescante após uma caminhada.

Atividades de Aventura

Jataí é um destino ideal para quem busca adrenalina e aventura. A cidade oferece diversas atividades de aventura, como rapel, tirolesa e rafting. As formações rochosas e os rios da região criam o cenário perfeito para essas atividades. Empresas locais especializadas oferecem equipamentos e guias experientes, garantindo segurança e diversão para os turistas.

O rapel nas cachoeiras é uma atividade popular, permitindo que os aventureiros desçam por cordas ao lado das quedas d’água, proporcionando uma vista única e emocionante. A tirolesa oferece uma experiência de voo sobre as paisagens naturais, enquanto o rafting nos rios proporciona momentos de emoção e trabalho em equipe.

Infraestrutura Turística

Para acomodar os turistas, Jataí conta com uma infraestrutura bem desenvolvida. A cidade oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde hotéis de luxo até pousadas mais simples e aconchegantes. Restaurantes e bares locais servem pratos típicos da culinária goiana, proporcionando uma experiência gastronômica autêntica.

Além disso, Jataí possui serviços de turismo bem estruturados, com agências de turismo oferecendo pacotes personalizados e guias turísticos especializados. A cidade também realiza eventos e festivais ao longo do ano, como o Festival de Inverno e a Festa do Milho, que atraem ainda mais visitantes e promovem a cultura local.

Jataí se consolida como um destino turístico de destaque no sudoeste goiano, combinando o relaxamento das águas termais com a emoção das atividades de aventura. Suas paisagens naturais, parques ecológicos, trilhas, cachoeiras e infraestrutura turística tornam a cidade um local perfeito para turistas de todas as idades e interesses. Seja para desfrutar das propriedades terapêuticas das águas termais, explorar trilhas e cachoeiras ou se aventurar em atividades ao ar livre, Jataí oferece uma experiência única e inesquecível.

Patrimônio Histórico e Cultural da joia do sudoeste goiano onde Juscelino fez o compromisso de transferir Brasília pra o planalto central Jataí é uma cidade com uma rica trajetória histórica e cultural. Fundada em 1864, Jataí reflete a colonização e o desenvolvimento do interior goiano. Inicialmente, a cidade se desenvolveu a partir de uma vila formada por fazendeiros e tropeiros que utilizavam a região como ponto de descanso em suas rotas comerciais.

O Marco Histórico de Brasília

A cidade de Jataí, localizada no sudoeste de Goiás, é um lugar de grande relevância histórica para o Brasil, especialmente por seu papel na construção de Brasília. O marco que consolidou essa importância ocorreu em 1955, quando Juscelino Kubitschek, então candidato à presidência da República, fez uma promessa histórica durante um comício na cidade.

O Comício de 1955

Em 4 de abril de 1955, Juscelino Kubitschek realizou seu primeiro comício como candidato à presidência do Brasil em Jataí. Durante esse evento, em resposta a uma pergunta do jornalista Elias Bufaiçal sobre a transferência da capital federal para o interior do país, Kubitschek comprometeu-se publicamente a construir Brasília, caso fosse eleito. Esse compromisso foi um dos pilares de sua campanha e ficou conhecido como um dos momentos mais decisivos da política brasileira no século XX.

Importância da transferência da capital

A decisão de transferir a capital para o Planalto Central tinha como objetivo promover a integração nacional e o desenvolvimento do interior do Brasil. Até então, a capital do país era o Rio de Janeiro, localizada na costa leste. A mudança visava descentralizar o poder político e econômico, fomentar o crescimento das regiões interiores e garantir maior segurança estratégica, distanciando a capital de ameaças externas.

Memorial JK

Para celebrar e preservar esse momento histórico, foi criado o Memorial JK, localizado no Parque JK, no centro de Jataí. O memorial é um espaço dedicado à memória de Juscelino Kubitschek e à história de Brasília. Ele abriga documentos, fotografias e objetos da época, proporcionando aos visitantes uma compreensão detalhada do contexto e da importância dessa promessa histórica.

Estrutura e Acervo

O Memorial JK possui uma estrutura moderna e bem planejada, dividida em diversas seções que narram a trajetória de Juscelino Kubitschek, desde sua campanha presidencial até a construção de Brasília. Entre os itens expostos, destacam-se:

– Documentos Históricos: Incluem discursos, correspondências e registros oficiais relacionados à promessa de transferência da capital.

– Fotografias: Imagens do comício em Jataí, da construção de Brasília e de momentos marcantes da presidência de Kubitschek.

– Objetos Pessoais: Pertences de Juscelino Kubitschek que ajudam a ilustrar sua vida e carreira política.

Eventos e Atividades

Além da exposição permanente, o Memorial JK organiza eventos culturais, palestras e visitas guiadas que exploram a história de Brasília e o legado de Kubitschek. Essas atividades visam educar o público e manter viva a memória desse capítulo importante da história brasileira.

Impacto de Brasília

A construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960, transformou significativamente o Brasil. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, Brasília é uma cidade planejada, reconhecida mundialmente por sua arquitetura modernista e pela organização urbana inovadora. A cidade se tornou um símbolo de progresso e modernidade, além de cumprir o objetivo de promover o desenvolvimento do interior do país.

Desenvolvimento Regional

A criação de Brasília impulsionou o crescimento econômico e populacional das regiões circundantes, especialmente no estado de Goiás. A cidade de Jataí, por exemplo, beneficiou-se da proximidade com a nova capital, experimentando um aumento em investimentos e desenvolvimento de infraestrutura

O marco histórico de Brasília em Jataí é um testemunho da visão e do compromisso de Juscelino Kubitschek com o desenvolvimento do Brasil. O Memorial JK serve como um lembrete constante desse momento crucial, celebrando a promessa que levou à construção de uma das capitais mais icônicas do mundo. Jataí, como berço dessa promessa, continua a ser um ponto de referência importante na história política e cultural do Brasil.

Economia Diversificada da jóia do sudoeste goiano

A economia de Jataí é diversificada, com o agronegócio como principal motor. A produção de grãos, leite e carne bovina são os pilares econômicos, mas a cidade também investe em outros setores. O turismo, impulsionado pelas águas termais e pelas belezas naturais, tem crescido significativamente, contribuindo para a geração de empregos e renda. Além disso, Jataí possui um comércio dinâmico e um setor de serviços em expansão, que atendem tanto à população local quanto aos visitantes.

A infraestrutura da cidade é bem desenvolvida, com boas estradas, rede hoteleira, restaurantes e serviços de saúde e educação de qualidade. A presença de instituições de ensino superior, como a Universidade Federal de Goiás (UFG), também contribui para o desenvolvimento econômico e social da região, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho local.

Jataí é uma cidade que combina desenvolvimento econômico com atrações turísticas de tirar o fôlego. Suas paisagens naturais, fontes termais e rica história fazem dela um destino imperdível no sudoeste goiano. Seja para relaxar nas águas quentes, explorar trilhas e cachoeiras ou conhecer mais sobre a história de Brasília, Jataí oferece uma experiência única e inesquecível para todos os visitantes. A cidade continua a crescer e a se desenvolver, mantendo seu charme e suas tradições, ao mesmo tempo em que abraça novas oportunidades e desafios.

O que fazer

Parque Ecológico JK

Foto: Prefeitura de Jataí

Foto: Site Conheça Jataí

Para quem curte esportes radicais, a pedida é o Lago Bom Sucesso, que atrai praticantes de jet ski, canoagem, escalada e tirolesa. O lago também tem espaço para programas mais tranquilos, com praias e área de camping, ideal para assistir o pôr do sol.

Endereço: Vila Sao Pedro, Jataí – GO, 75800-035

Lago Diacuí

Foto: Site Conheça Jataí

Foto: Site Conheça Jataí

Foto: Prefeitura de Jataí

Inaugurado em 2003, o Parque conta com grande área verde, um grande lago e um prédio modernista que faz homenagem à Brasília e ao Presidente Juscelino Kubitschek, o Memorial JK.

Como chegar: Alameda das Primaveras, acesso pela Br 060, saída para Goiânia – Jataí Goiás (endereço do memorial na cidade – 713, R. Valeriano do Prado, 659 – St. Central – Parte Baixa, Jataí – GO, 75800-003)

Thermas Park Jatahy

Clube de águas termais às margens do Lago Bom Sucesso, o Thermas Park Jatahy faz parte do Polo Turístico Vale do Paraíso e atrai turistas o ano inteiro. No espaço, há piscinas termais para adultos e crianças, parque aquático, toboáguas, praia privativa, sauna, salão de jogos e restaurante.

Como chegar: Pólo Turístico Vale do Paraíso, BR-158 a 12 km de Jataí, às margens do Lago Bonsucesso.

Telefone: (64) 3632-8896

Horário de funcionamento: de sexta a domingo das 9h às 21h

Hotel Thermas Bonsucesso

Mais um destino para quem quiser relaxar nas águas termais de Jataí. O Hotel Thermas Bonsucesso também faz parte do Polo Turístico Vale do Paraíso, e além de opções de hospedagem possui área de lazer, restaurante, bar molhado, salão de jogos e até cinema.

Como chegar: Polo Turístico Vale do Paraíso, BR-158 a 4 quilômetros do centro da cidade de Jataí, ao lado do Thermas Park Jataí

Mais informações: (64) 3632-3600

Cachoeira Bom sucesso – Cachoeira integrada ao Parque Bom Sucesso

Foto: Prefeitura de Jataí

Ideal para banhos de cachoeira, passeios a cavalo e trilhas, a Cachoeira Ponte de Pedra é um clibe com área de camping, chalé, restaurante, piscina natural, cachoeira de 30m de queda e até uma caverna! Para visitar, é cobrada uma taxa de R$5, e o local funciona das 08h até ás 17h, com visita guiada e autorização para visitação por telefone.

Como chegar: Km 5, BR-158, Jataí – GO, 75800-000

Localização: Clube de Campo Ponte de Pedra / Rod.GO-184 Km 30 à esquerda.

Telefone: (64) 9612-5147 /

Lugar magnífico para quem gosta de um contato direto com a natureza, uma visão incrível. Quando for em Jataí, precisa conhecer sem falta este lugar maravilhoso

Como chegar: Km 5, BR-158, Jataí – GO, 75800-000

Localização: Clube de Campo Ponte de Pedra / Rod.GO-184 Km 30 à esquerda.

Telefone: (64) 9612-5147 /

Cachoeira do Lajeado – propriedade privada

Localizada próxima a Jataí, a cachoeira tem 46 metros de queda d’água e um paredão ideal para a prática do rapel, mas, a descida até o leito é indicada aos mais experientes em trilhas. Para visitar a Cachoeira do Lajeado, é preciso ter autorização dos proprietários do espaço e estar acompanhado de guias de turismo.

Localização: Saindo de Jataí a partir do trevo da Br–060 e Br–364, sentido Jataí – Caçu percorre-se 8.79 km, daí a direita mais 700 m

Cachoeira Ponte de Pedra

Ideal para banhos de cachoeira, passeios a cavalo e trilhas, a Cachoeira Ponte de Pedra é um clibe com área de camping, chalé, restaurante, piscina natural, cachoeira de 30m de queda e até uma caverna! Para visitar, é cobrada uma taxa de R$5, e o local funciona das 08h até ás 17h, com visita guiada e autorização para visitação por telefone.

Localização: Clube de Campo Ponte de Pedra / Rod.GO-184 Km 30 à esquerda.

Telefone: (64) 9612-5147 /

Cachoeira do Rio Claro

Rafting, canoagem e descidas de boias são atrativos do Rio Claro, que também possui cachoeiras, praias e locais de pesca. O período de visitação ideal do Rio Claro é entre maio e novembro.

Como chegar: Margeando o perímetro urbano, sentido Mineiros sendo cortado pela Br-364 / endereço cachoeira: R. Almeida Zéca Viléla, 355-489 – Vila Fátima, Jataí – GO, 75803-090, Brasil

Kayak no Ribeirão Ariranha, em Jataí

Ideal para a prática de rafting, acqua-ride, boia-cross e druck, o Ribeirão Ariranha é ideal para os que procuram adrenalina. Para visitar, é preciso possuir autorização dos proprietários do espaço e entrar em contato com guias turísticos da cidade.

Rafting no Ribeirão Ariranha em Jataí

Localização: Saindo do entroncamento da GO-184 (Jataí – Serranópolis), finalizando na ponte da GO-184. O trajeto tem início na antiga estrada da EMGOPA (próximo a Fazenda Ouro).

Museu de Arte Contemporânea de Jataí

O Museu de Arte Contemporânea está localizado em importante edifício do século XIX (1893) construído pelo libanês Alexandre Gabriel Alfaix, representante comercial da época (o conhecido mascate), que instalou ali uma das primeiras “lojas” para atender aos fazendeiros da região. Em 1958 foi instalada ali uma escola, tendo como professoras as filhas de Alexandre Alfaix: Dallel, Anita e Helena. Magide Alfaix, que não possuía herdeiros diretos, negociou com o poder público a restauração do edifício, com a condição de se instalar no saguão do imóvel um monumento em memória aos seus pais, os construtores da casa. Em 1995, foi inaugurado ali o Museu de Arte Contemporânea, que realiza inúmeras exposições, oficinas e lança desde 2001 o Salão Nacional de Artes, o único do gênero no estado de Goiás.

Endereço: Rua Castro Alves nº: 468

Fotos e informações: Site Conheça Jataí

Jatahy Shopping

Endereço: Rua Benjamin Constant, 561-639 – St. Central – Parte Baixa, Jataí – GO

Observação: Igreja MATRIZ de Jataí

Igreja Catedral Divino Espirito Santo

A Catedral de Jataí nos chama a atenção por sua imponência e arquitetura moderna. O prédio começou a ser construído em 1984, a obra levou nove anos para ficar pronta. Foi dedicada em 2 de outubro de 1993 ao Divino Espírito Santo, com a presença do então núncio apostólico no Brasil, Dom Alfio Rapisarda. Vista do alto, a igreja lembra o formato de um favo de mel. Sua fachada possui doze colunas que simbolizam os apóstolos de Cristo.

Em seu interior, possui um imenso painel de arte sacra, pintado pelo famoso artista Cláudio Pastro, com pinturas retratando passagens importantes do Novo e do Velho Testamento. Possui ainda uma cripta, onde estão enterrados os bispos.

Endereço: R. Minas Gerais, 955 – Vila Santa Maria, Jataí – GO, 75800-970

Observação: A Catedral Divino Espírito Santo é o monumento símbolo da cidade de Jataí, no estado de Goiás.

