De Olho Na Fazenda ofertará 600 machos e fêmeas Nelore Mocho

O De Olho Na Fazenda 2024 acontecerá virtualmente de 17 a 29 de julho. Organizado por Carlos Viacava, do Nelore Mocho CV, o evento contará com uma seleção de animais Nelore Mocho, incluindo 400 touros e 200 matrizes. Os machos são jovens reprodutores da safra 2022, todos com excelentes avaliações genéticas pela ANCP e pelo PMGZ, abrangendo uma ampla variedade de linhagens.

Já as 200 matrizes jovens à venda são todas prenhes e possuem excelentes avaliações genéticas, muitas oriundas do programa de super precocidade da CV. Todos os animais oferecidos são acompanhados por DEPs genômicas, garantindo maior confiabilidade às previsões de desempenho das progênies.

O evento se inicia como um shopping virtual, a partir do dia 17 de julho, com as vendas com preços fixos. Diariamente, haverá inserções do evento no Canal do Boi, mas mesmo nos intervalos sem transmissão ao vivo, a equipe comercial permanecerá ativa, atendendo clientes, exibindo vídeos e gerenciando as vendas. No dia 28 de julho está programada a realização de um leilão de touros, e no dia 29 de julho um leilão de fêmeas, mas os interessados devem estar atentos e não perder a oportunidade de realizarem seus negócios com agilidade, pois todos os animais podem ser vendidos já durante o shopping virtual.

"Estamos falando de um evento de grande porte e virtual, modalidade que tem sido aceita pelos compradores. Essa abordagem permite aos interessados um tempo adequado para analisar e escolher os animais, contando com toda a orientação técnica necessária para tomar a decisão. Os animais disponíveis possuem alto valor genético e são rústicos, criados e recriados a campo", explica Ricardo Viacava, diretor da Nelore Mocho CV.

O Canal do Boi ficará responsável pela transmissão do De Olho na Fazenda 2024. A Leilosul será a responsável pela formalização dos negócios e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) chancela o evento.

Mais informações: (11) 94312-7969.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.