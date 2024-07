Consumo do leite auxilia na saúde óssea, preserva massa muscular e pode reduzir o risco de doenças crônicas

Hábito corriqueiro no café da manhã de milhares de brasileiros, o consumo de leite de vaca pelos humanos teve início há cerca de 9 mil anos em várias partes do mundo, incluindo o Oriente Médio, a África e a Europa, assim que nossa espécie aprendeu a domesticar os animais. Desde então, ele tem sido uma parte importante da dieta humana em diversas sociedades. As evidências mostram que, mesmo em tempos antigos, o leite era usado não apenas como bebida, mas também em combinações com outros alimentos, como leguminosas e cereais, para criar refeições nutritivas.

E não é só como um ingrediente saboroso que o leite mostra seus benefícios, sendo também uma fonte rica de nutrientes essenciais. O leite de vaca é uma das melhores fontes de cálcio disponíveis, um mineral vital para a formação, fortalecimento e manutenção dos ossos. A absorção do cálcio presente na bebida é eficiente, sendo essencial para prevenir a osteoporose e manter a saúde óssea em todas as fases da vida. Salvo exceções de alergia ou intolerância, desde a infância até a terceira idade, o consumo regular do alimento contribui significativamente da formação da estrutura óssea à prevenção de fraturas.

Uma grande cadeia econômica gira em torno da produção de leite, para que chegue à mesa das famílias diariamente. De acordo com a Agência Câmara, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com crescimento médio de 4% a 5% ao ano. A produção acontece tanto em pequena escala, pelos produtores familiares, quanto na industrialização pelos laticínios para abastecimento interno e exportações. Dada sua relevância, neste ano, foi sancionada lei federal definindo 12 de julho como Dia Nacional do Produtor de Leite.

A Marajoara Alimentos é uma das referências na produção de laticínios com qualidade e segurança. Presente nas mesas das famílias desde 1988, a marca sediada em Hidrolândia (GO) destaca-se no envase de leite, nas versões integral, semidesnatado, desnatado, desnatado zero lactose e achocolatados. A indústria também é fabricante de cremes de leite e leite condensado.

Envasados com tecnologia do UHT (ultrapasteurizado), também conhecido como “longa vida”, e com rigorosos padrões de segurança alimentar, os produtos mantêm a frescura e a riqueza nutricional do leite fresco. Isto porque o processo de ultrapasteurização elimina microrganismos nocivos, mantém a maioria dos nutrientes do produto fresco e possui uma longa validade sem a necessidade de refrigeração antes de aberto.

Mais sobre os benefícios do leite

Além do cálcio e das proteínas, o leite é uma fonte rica de várias vitaminas essenciais. Ele contém vitaminas D e B12, que desempenham papéis cruciais na manutenção da saúde. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio, na manutenção da saúde óssea e auxilia o sistema imunológico. Já a vitamina B12 é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e a função neurológica.

O leite também é fonte de diversos minerais importantes. O fósforo, assim como o cálcio, é vital para a formação e manutenção dos ossos e dentes. Por sua vez, o potássio ajuda a regular a pressão arterial e a função muscular, enquanto o magnésio é necessário para mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a síntese de proteínas, a função muscular e nervosa, e o controle da glicose no sangue.

Não bastassem esses benefícios, autoridades internacionais de saúde, como a American Heart Association (AHA) e a National Medical Association (NMA), recomendam o consumo rotineiro de laticínios com baixo teor de gordura, tendo em vista as evidências que apontam que o consumo regular de leite pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Além disso, contribui para a manutenção de um peso saudável e melhora a saúde geral do coração.