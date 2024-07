Rede elétrica é reforçada em Pirenópolis 

Goiânia, julho de 2024 – História, culinária e contato com a natureza, tudo isso reunido em um só lugar: Pirenópolis. A cidade, com mais de 80 cachoeiras e que já foi cenário de novela, é um destino procurado por milhares turistas em busca de sossego e bem-estar. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o “turismo do bem-estar” foi motivo de visita para 45% dos visitantes no ano passado. Nestas férias de julho não é diferente. Os encantos da cidade estão atraindo pessoas até de fora de Goiás.

Para atender à crescente demanda por energia elétrica e garantir um fornecimento estável e seguro, a Equatorial Goiás realizou desde o começo do ano importantes ações no sistema elétrico, entre elas manutenção da rede, com a execução de mais de 30 mil podas de árvores na zona urbana e rural, medida essencial para evitar que galhos interfiram na rede elétrica, prevenindo interrupções e acidentes. Além disso, foram realizados dezenas de quilômetros de limpeza de faixa, removendo vegetação sob e ao redor das linhas de distribuição, criando um espaço seguro para a operação das redes elétricas.

Equipes também atuaram na substituição de quase 400 equipamentos em fim de vida útil por novos, mais modernos e eficientes que vão garantir maior estabilidade ao sistema elétrico da região. As correções de anomalias garantem que todos os componentes da rede estejam em boas condições, prevenindo falhas e mantendo a eficiência do sistema. “Essas manutenções são fundamentais para garantir a segurança e a confiabilidade do fornecimento de energia, especialmente em uma cidade com tanta vegetação como Pirenópolis,” destaca o gerente de Obras e Manutenção da Regional de Anápolis, Rogério Sarno.

Mais energia

Em abril deste ano, a concessionária iniciou a construção de um novo setor de 138kV na Subestação (SE) Pirenópolis, além da revitalização do setor de 13,8kV. A obra inclui a instalação de um transformador de 138/13,8kV com uma potência de 25 MVA, liberando mais disponibilidade para novas cargas no município. Esta obra, que beneficiará todo o município de Pirenópolis, tem previsão de ser entregue em agosto deste ano. “O objetivo é garantir que a infraestrutura elétrica acompanhe o crescimento de Pirenópolis, proporcionando um serviço de qualidade para todos os moradores e visitantes,” explica o gerente.

O projeto também inclui a construção de dois novos circuitos de 13,8kV, aumentando de quatro para seis circuitos. Iniciado em janeiro, tem previsão de término em setembro de 2024. Essa ação visa aumentar a confiabilidade do sistema elétrico em Pirenópolis, proporcionando maior flexibilidade de cargas. “Com esses novos circuitos, poderemos gerenciar melhor a distribuição de energia, reduzindo o risco de sobrecarga e interrupções,” comenta Rogério.

Outros municípios turísticos de Goiás também recebem ações para recuperação da rede elétrica nesta temporada de férias como Aruanã, Cidade de Goiás, Caldas Novas e a região da Chapada dos Veadeiros.

Foco na recuperação da rede

Em todo o ano passado, a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na recuperação do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 420 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações. No segundo trimestre deste ano, 87% das metas de obras foram concluídas.

Para que os goianos façam parte do plano de reconstrução do sistema elétrico e entendam os desafios para trazer estabilidade ao fornecimento, a Equatorial criou o Trabalhômetro, uma plataforma pioneira entre todas as distribuidoras de energia do país, e que permite acompanhar em tempo real a atuação da concessionária no estado. Através do site, os clientes podem ver a evolução do trabalho, onde as equipes estão atuando, o que ainda vai ser feito e as metas para cada trimestre. O Trabalhômetro pode ser acessado por aqui: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/

Até o fim de 2024, milhares de obras devem sair do papel para que os goianos possam sentir, ainda mais, os efeitos do trabalho de reconstrução do sistema elétrico. A distribuidora intensifica, durante o período de seca, podas preventivas em toda rede, troca de equipamentos e inspeções detalhadas no sistema. Os esforços são constantes para reverter o cenário, que era de abandono, em uma verdadeira transformação da rede de distribuição em Goiás.