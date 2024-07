Rede elétrica é recuperada e modernizada para alta temporada em Caldas Novas

Goiânia, 10 de julho de 2024 – Somente neste mês de julho, a cidade de Caldas Novas deve receber cerca de 800 mil turistas, de acordo com a Prefeitura. Com um fluxo de pessoas acima do normal, a Equatorial Goiás implementou um plano de ação especial para garantir que a rede elétrica suporte o aumento de visitantes. A concessionária investiu mais de R$ 100 mil em um plano de recuperação e manutenções preventivas com a substituição de equipamentos para garantir um fornecimento de energia estável e de alta qualidade durante a temporada de férias.



"Inspecionamos minuciosamente 113 quilômetros de rede de distribuição e contamos com o apoio da tecnologia nesse trabalho. Com os termovisores, que são usados nas análises da rede, conseguimos identificar pontos de calor que poderiam ocasionar defeitos como sobrecargas”, explica o gerente de Serviços Técnicos da Equatorial Goiás na região, Clebson Reis. Somente em junho, foram corrigidos mais de 30 pontos sensíveis, onde equipamentos como cruzetas antigas poderiam provocar falhas na rede. As cruzetas são fundamentais para garantir a sustentação de cabos e, agora, foram substituídas por novas, mais modernas e eficientes, que vão garantir mais estabilidade ao fornecimento.



“O trabalho de manutenção inclui também a realização de podas. No mês passado, podamos 119 árvores próximas aos postes e limpamos 3.300 m² de faixa de servidão, por onde passa a rede de distribuição”, afirma Clebson. O plano de ação também foca em prevenir sobrecargas e garantir que a rede funcione de maneira eficiente e segura. "Instalamos transformadores superdimensionados para atender ao aumento da demanda de energia durante a alta temporada. Esses equipamentos são projetados para suportar cargas maiores durante períodos de pico," ressalta o gerente. O trabalho é essencial para proporcionar segurança e conforto tanto para os turistas como para os moradores.



Outros municípios turísticos de Goiás também recebem ações para recuperação da rede elétrica nesta temporada de férias como Aruanã, Pirenópolis, Cidade de Goiás e a região da Chapada dos Veadeiros.



Foco na recuperação da rede



Em todo ano passado, a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na recuperação do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 420 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações. No segundo trimestre deste ano, 87% das metas de obras foram concluídas.



Para que os goianos façam parte do plano de reconstrução do sistema elétrico e entendam os desafios para trazer estabilidade ao fornecimento, a Equatorial criou o Trabalhômetro, uma plataforma pioneira entre todas as distribuidoras de energia do país, e que permite acompanhar em tempo real a atuação da concessionária no estado. Através do site, os clientes podem ver a evolução do trabalho, onde as equipes estão atuando, o que ainda vai ser feito e as metas para cada trimestre. O Trabalhômetro pode ser acessado por aqui: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/



Até o fim de 2024, milhares de obras devem sair do papel para que os goianos possam sentir, ainda mais, os efeitos do trabalho de reconstrução do sistema elétrico. A distribuidora intensifica, durante o período de seca, podas preventivas em toda rede, troca de equipamentos e inspeções detalhadas no sistema. Os esforços são constantes para reverter o cenário, que era de abandono, em uma verdadeira transformação da rede de distribuição em Goiás.



Sobre a Equatorial Goiás



A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence à holding Equatorial Energia, 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 14 milhões de clientes. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de clientes, localizados em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².