Raízen Unidade Jataí está contratando

Quer trabalhar na Raízen? Empresa está com centenas de vagas de emprego disponíveis para vigilante, técnico, pedreiro, frentista e outros profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, com ou sem experiência

Escrito por Ruth Rodrigues

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego abertas devem enviar seu currículo através do site oficial da Raízen.

Nesta segunda-feira, (08/07), a Raízen está com diversas vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Dentre os cargos disponíveis, há posições para candidatos com e sem experiência, possibilitando que mais brasileiros consigam se candidatar. Esta é uma excelente oportunidade para quem busca crescimento profissional em uma empresa renomada no setor de energia e bioenergia.

Quais são as vagas de emprego abertas na Raízen?

Vigilante - Requisitos exigidos pela Raízen: Profissionais com ensino médio completo e conhecimento básico em informática.

É necessário possuir o curso de Vigilante e disponibilidade para trabalhar em escala 05×01 em turnos.

Entre as responsabilidades da função estão o atendimento ao público, atendimento a ocorrências de trânsito e acidentes de trabalho com elaboração de relatórios, realização de rondas com veículos da frota e a pé pelo interior da unidade, além da elaboração de relatórios detalhados.

Local da vaga de emprego: Brotas, São Paulo.

Técnico de Qualidade Integrada Júnior

Requisitos exigidos pela Raízen: Formação técnica em Química ou áreas afins, registro no Conselho Regional de Química (CRQ) e disponibilidade para atuar em turno e regime 5×1.

As principais atividades envolvem tarefas no Laboratório Industrial, PCTS e 1G, além do tratamento de águas industriais, seguindo procedimentos estabelecidos e boas práticas laboratoriais.

Local da vaga de emprego: Barra Bonita, São Paulo.

Médico do Trabalho

Requisitos exigidos pela Raízen: Profissionais com formação superior em Medicina, especialização em Medicina do Trabalho com registro de qualificação de especialista (RQE) ativo e domínio em informática.

As responsabilidades incluem atendimento ocupacional (exames periódicos, admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função), consultas assistenciais e orientações de saúde, encaminhamento de casos para afastamento no INSS, além da avaliação de casos de pessoas com deficiência (PCD).

Local da vaga de emprego: Morro Agudo, São Paulo.

Frentista

Requisitos exigidos pela Raízen: Ensino médio completo, conhecimento do pacote Office e disponibilidade para trabalhar em turnos e escala 5×1.

As principais funções incluem o abastecimento de veículos cadastrados e autorizados, manutenção da limpeza e organização do local de trabalho e inspeção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.

Local da vaga de emprego: Lagoa da Prata, Minas Gerais.

Pedreiro

Requisitos exigidos pela Raízen: Ensino fundamental completo e experiência em obras de alvenaria e desenho técnico em construção civil.

As atividades incluem: serviços de construção civil, reformas e pequenas manutenções prediais, manutenção de estruturas como pisos, alvenaria, hidráulica, pinturas e trabalhos em altura e espaços confinados, além de manutenção diária dos equipamentos e limpeza da área. Local da vaga de emprego: Jataí, Goiás.

Requisitos exigidos pela Raízen: Ensino fundamental completo, embora não seja obrigatório, e disponibilidade para trabalhar em turnos 5×1.

As funções incluem o carregamento avulso de 50 kg, atuação como auxiliar no armazém quando não houver carregamento de sacas, carga e descarga de embalagens de Big Bag e sacas de 50 kg vazias, além de limpeza e organização dos armazéns.

Local da vaga de emprego: Tarumã, São Paulo.

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior

Requisitos exigidos pela Raízen: Curso técnico na área e disponibilidade para trabalhar eventualmente aos finais de semana.

Não é obrigatório, mas desejável, conhecimento das normas NR 1, NR 4, NR 20, NR 10, NR 35, NR 13, NR 23 e NR 33.

As principais responsabilidades são: inspeções de campo para garantir a conformidade com normas e regulamentos, acompanhamento e supervisão de atividades em campo, assegurando a qualidade e segurança dos processos.

Local da vaga de emprego: Araucária, Paraná.

Lubrificador Automotivo

Requisitos exigidos pela Raízen: Ensino médio completo, conhecimentos em sistemas de lubrificação e lubrificantes em equipamentos automotivos.

As principais funções são: lubrificar veículos e equipamentos, coleta de amostras de lubrificantes para análise, acondicionamento dos lubrificantes substituídos em recipientes próprios e manutenção do controle de estoque dos produtos. Local da vaga de emprego: Jataí, Goiás.