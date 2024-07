Naviraí (MS) sedia a segunda etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2024

“Estamos confiantes de que esta etapa do Circuito em Naviraí será um enorme sucesso, fortalecendo ainda mais o avanço da raça Nelore no Brasil e celebrando a relevância desses animais para a pecuária nacional”, finaliza Locateli.

O Circuito Nelore de Qualidade 2024 chega a Naviraí (MS) em 15 de julho, para a segunda etapa desta edição. A Friboi local planeja receber cerca de 500 animais. A Associação Sul-matogrossense dos Criadores de Nelore (ASCN) está colaborando com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) na realização do evento, que conta com o apoio da Friboi e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

“A cada ano, Naviraí tem se destacado mais. Na etapa de 2023, foram avaliados 950 animais Nelore, superando as expectativas de excelência. O Mato Grosso do Sul é reconhecido pela alta qualidade de seus animais, resultado do trabalho dedicado de seus pecuaristas”, conta André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Naviraí (MS), possui mais de 120 mil cabeças de gado, sendo que a maioria é composta pela raça Nelore ou por anelorados. A região se destaca na qualidade da carne produzida, consolidando a economia local, tanto na produção de carne quanto na genética Nelore nacional.

“Estamos confiantes de que esta etapa do Circuito em Naviraí será um enorme sucesso, fortalecendo ainda mais o avanço da raça Nelore no Brasil e celebrando a relevância desses animais para a pecuária nacional”, finaliza Locateli.

Os vencedores do Circuito Nelore de Qualidade serão anunciados na Nelore Fest, o "Oscar da Pecuária", que acontecerá em dezembro de 2024, em São Paulo. Nesse evento, também são conhecidos os campeões das etapas internacionais, contabilizadas separadamente.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Naviraí, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (67) 99829-5185 para falar com Douglas.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

17/07 – Frisa de Colatina (ES)

23/07 – Friboi de Pontes e Lacerda (MT)

08/08 - Friboi de Água Boa (MT)

15/08 - Friboi de Confresa (MT)

20/08 - Fribal de Igarapé do Meio (MA)

27/08 – Friboi de Colíder (MT)

04/09 - Minerva de Belén (PY)

05/09 - Friboi de Anastásio (MS)

10/09 - Friboi de Nova Andradina (MS)

12/09 - Friboi de Pedra Preta (MT)

17/09 - Friboi de Lins (SP)

19/09 - Friboi de Iturama (MG)

23/09 – Frisa de Teixeira de Freitas (BA)

24, 25 e 26/09 – Frisa de Nanuque (MG)

26/09 - Friboi de Alta Floresta (MT)

01/10 - Friboi de Ituiutaba (MG)

11/10 – Masterboi de Canhotinho (PE)

15 e 16/10 – Friboi de Diamantino (MT)

17 e 18/10 – Friboi de Barra do Garças (MT)

22, 23 e 24/10 – Fridosa de Santa Cruz de La Sierra (BO)

29/10 - Friboi de Andradina (SP)

31/10 - Friboi de Araputanga (MT)

01/11 – Friboi de Naviraí (MS)

07 e 08/11 – Fribal de Imperatriz (MA)

12/11 - Friboi de Itapetinga (BA)

14/11 - Friboi de Redenção (PA)

19/11 – Friboi de Santana do Araguaia (PA)

20 e 21/11 - Friboi de Mozarlândia (GO)

23/11 - Friboi de Marabá (PA)

28/11 - Friboi de Campo Grande (MS) Unid. II

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore com o apoio do Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.