Miss Bumbum elabora lista dos jogadores da Copa América que fariam sucesso em plataformas adultas

Larissa Sumpani, influencer e atual Miss Bumbum, gravou um Reels para as redes sociais onde resolveu fazer uma lista inusitada dos jogadores da Copa América que, segundo ela, fariam sucesso nas plataformas de conteúdo adulto. Com uma visão bem-humorada e direta, Larissa avaliou os craques com base em seus atributos físicos e carisma.

"Vinicius Jr, esse tem o talento, se daria super bem, porque o físico a gente sabe que ele tem, aguenta um carro pesado, e eu imagino que teria muitos fãs dispostos a pagar para ver o conteúdo dele", opinou Larissa, destacando a boa forma e a resistência do jogador do Real Madrid.

Clique aqui e veja mais fotos

James Rodríguez, meia colombiano, também entrou na lista da influenciadora. "James Rodríguez, ele tem uma carinha de neném, mas tem mais de 30 anos, a gente vê que ele sabe cuidar do rostinho, do corpo, da forma física. Então se daria muito bem no conteúdo, eu iria fazer uma colab com ele com certeza", afirmou Larissa, elogiando a aparência jovial e bem cuidada do atleta.

Já sobre Lionel Messi, Larissa não teve a mesma empolgação. "Messi, ele dá um show em campo, mas no conteúdo não teria talento, muito tímido, não gosta das câmeras, parece que não gosta daquela envolvência, no conteúdo ele teria um cartão vermelho com certeza", criticou a influenciadora, ressaltando a timidez do craque argentino como um possível empecilho para o sucesso nas plataformas de conteúdo adulto.

Recentemente, Larissa foi notícia por ter feito uma cirurgia de ninfoplastia e, por conta disso, precisou fazer um jejum de sexo. Mesmo assim, ela continua conquistando seu espaço no mundo digital com suas declarações ousadas e divertidas.

Fonte: Cacau Oliver