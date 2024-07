'Talarico': casado, pastor da Assembleia de Deus é flagrado em motel ...

Por Rahabe Barros

Uma polêmica envolvendo um líder da igreja Assembleia de Deus está viralizando nas redes sociais. É que o pastor Manoel Pereira Xavier anunciou que deixará o pastorado o cargo de coordenador por ter sido flagrado em motel com "irmã" da Adeb de Ceilândia, no Distrito Federal.

O pastor, de 51 anos, passou a ser chamado de "pastor talarico" pelos fiéis da igreja, que estão revoltados e expondo o caso nas redes sociais. A "irmã" em questão seria casada com um outro membro da igreja, por isso o "apelido".

Após o caso descoberto, uma mensagem enviada pelo pastor em um grupo de WhatsApp com fiéis afirma que a decisão da saída foi uma orientação de seu irmão, o presidente da Adeb, Orcival Pereira Xavier. "Em concordância com a orientação do pastor Orcival, estarei saindo do pastorado da igreja de Ceilândia Sul e também da direção do setor II", escreveu Manoel.

Saiba por que o Pastor está sendo chamado de 'talarico'

O pastor também convocou outros membros para uma reunião na unidade na Ceilândia Sul, na última semana. Casado há mais de 30 anos, Manoel teve traição revelada no início de junho. Um perfil no Instagram revelou que um homem estava desconfiado das visitas constantes do religioso à casa de sua ex-esposa e, por isso, decidiu denunciar as suspeitas desde abril. Eita!

Fonte: PurePeople/MSN