Nova Sede para Casa Mãos do Bem

Na manhã da última terça-feira (03/07), a Prefeitura de Jataí entregou oficialmente à Associação Mãos do Bem um imóvel localizado na Rua Benjamin Constant nº469, no Setor Central – Parte Baixa. A doação faz parte dos esforços contínuos da administração municipal para apoiar as entidades que desempenham um papel crucial na comunidade.

A Associação Mãos do Bem, acolhe pacientes em tratamento contra o câncer provenientes de 28 municípios atendidos pelo Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. A entidade tem uma importância muito grande em nosso município, oferecendo suporte essencial aos pacientes que enfrentam o difícil processo de tratamento oncológico.

Com a nova sede, a Associação poderá continuar e expandir seu trabalho, proporcionando um ambiente acolhedor e adequado para os pacientes e seus familiares durante o período de tratamento.