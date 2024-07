Especialista, Governo lança plano de enfrentamento ao contrabando de migrantes

O 1º Plano de Ação em Enfrentamento ao Contrabando de Migrantes, lançado pelo Governo do Brasil, tem o objetivo de enfrentar o contrabando de migrantes que chegam no país, com apoio da agência da ONU para as Migrações, por meio do Programa Eurofront, financeiado pela União Europeia.



Esse é um passo importante no país, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Na ONG Visão Mundial, organização presente em mais de 100 países, realiza o projeto Ven Tu Puedes, que visa ser uma resposta ao crescente fluxo migratório da Venezuela para o Brasil. O projeto atua em três eixos: proteção, empregabilidade e empreendedorismo, a iniciativa oferece uma série de serviços para as pessoas refugiadas e migrantes, visando a geração de renda e a garantia de direitos.



Desde então, já foram atendidos 26.870 pessoas, e apoiaram mais de 1.100 processos de interiorização, contribuído para a empregabilidade de mais de 1360 pessoas no mercado formal e apoio a cerca de 1.180 empreendedores refugiados e migrantes.

Fonte: [email protected]