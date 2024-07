Rodovias federais em obras no estado de Goiás

Por Fabrício Vera/JO

Locais terão trechos interditados e requerem atenção dobrado dos motoristas

Durante esta semana, as rodovias BR-153, BR-414 e BR-080, que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, sob administração da Ecovias do Araguaia, passarão por reformas. Estão programadas intervenções como remendos localizados, supressão vegetal, implantação de defensa metálica e melhorias na sinalização. Veja o cronograma de obras ao fim da matéria.

As intervenções fazem parte do cronograma anual de intervenções realizado ao longo de todo o trecho administrado. Paralelamente, seguem as obras de duplicação da BR-153, iniciadas em setembro, com conclusão prevista para este ano. Estima-se que mais de 400 km de rodovias passarão por obras, sendo 250 km de conservação de pavimento e 175 km de restauração, visando garantir a segurança e trafegabilidade dos usuários.

Na BR-153/TO, em Gurupi e Aliança do Tocantins, a duplicação da rodovia avança com previsão de entrega ainda este ano. A obra, que já tem 68% de conclusão, inclui a alguns desvios que requerem atenção redobrada dos motoristas. O projeto é a maior obra de duplicação em andamento no país com mais de 622 km.

Motoristas que trafegarem pelo trecho devem estar atentos à sinalização e aos limites de velocidade, mantendo uma distância segura do veículo à frente e seguindo as orientações das equipes da concessionária. Haverá circulação alternada com o sistema “pare e siga”, além de interdições totais, principalmente entre 6h e 18h. A concessionária divulgará diariamente a programação detalhada em suas redes sociais.

Em novembro de 2023, o trecho da BR-153 entre Talismã e Aliança do Tocantins foi eleito a melhor rodovia federal do Brasil pela Pesquisa CNT 2023. A BR-080, entre Vila Propício e Uruaçu, também sob concessão da empresa, foi classificada como a quinta melhor rodovia federal do país.

A Ecovias do Araguaia administra e opera uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país, abrangendo as rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO. A empresa, que integra o Grupo EcoRodovias, está sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O trecho concedido atravessa 28 municípios em Tocantins e Goiás, com 624,1 km na BR-153, 87 km na BR-080 e 139,6 km na BR-414.

Já a EcoRodovias, controlada pelo Grupo ASTM, é a operadora com a maior malha rodoviária do Brasil, com 11 concessões que somam 4,7 mil km em oito estados. A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, além de eixos turísticos.

Leia mais em Jornal Opção