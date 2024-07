Energia solar por R$ 50 reais?

Por Flavia Marinho

Energia solar: Transforme paredes em painéis solares com uma placa solar de fácil instalação e fita dupla face, gastando apenas US$ 10 por metro quadrado

Energia Solar: placa solar impressa por apenas US$ 10 (aproximadamente R$ 50) o metro quadrado, promete revolucionar a Energia Renovável no mundo. Um físico australiano sustenta que a produção de painel solar de baixo custo, poderá transformar e universalizar o acesso à energia renovável.

O professor Paul Dastoor da Universidade de Newcastle é o responsável por essa maravilha, ele empregou células solares orgânicas impressas para fornecer energia solar a telas e monitores durante uma exposição em Melbourne.

Tenha energia solar em casa! Saiba mais sobre essa incrível placa solar mais barata do mundo, que custa 10 dólares o metro, o equivalente a R$ 50 reais!

Painéis solares têm menos de um milímetro de espessura e são fixados com fita adesiva dupla face

Os painéis de energia solar, que têm menos de um milímetro de espessura e são fixados com fita adesiva dupla face, possuem uma textura que lembra um pacote de batatas fritas. Eles podem ser fabricados por menos de US$ 10 (aproximadamente R$ 50) por metro quadrado.

Dastoor tem se dedicado a essa tecnologia por mais de uma década e recentemente deu início a uma instalação de 200 metros quadrados — a primeira aplicação comercial deste tipo na Austrália e, possivelmente, no mundo.

