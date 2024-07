Influencer fitness revela como o beijo a ajudou a perder calorias

No Dia Internacional do Beijo, comemorado no dia 6 de julho em diversos países do exterior (e no dia 13 de abril no Brasil), a influencer fitness Vanusa Freitas compartilhou uma descoberta empolgante com seus seguidores: beijar pode ajudar a perder calorias. Em uma postagem no Instagram, Vanusa contou que "um beijo apaixonado pode queimar entre 2 a 6 calorias por minuto". Ela explicou que, em 10 minutos de beijos, é possível queimar até 60 calorias. "É uma maneira divertida e saudável de se conectar com a pessoa amada", disse.

Vanusa revelou que descobriu isso no início do seu relacionamento com o namorado, quando estavam muito empolgados. "Estávamos bem no início do relacionamento, os dois muito empolgados, então toda hora rolava uns beijos, aí eu comecei a perceber que estava perdendo peso e fui buscar saber como isso estava acontecendo. Aí fui pesquisar e descobri que era por conta dos beijos. Depois disso, nunca mais paramos e mantemos um padrão de quantidade de beijos por dia." Além disso, ela mencionou que o ato de beijar também trabalha vários músculos do rosto, ajudando a tonificá-los. "Beijar envolve muitos músculos e isso ajuda a tonificar a região", afirmou.

Ela também destacou os benefícios emocionais: "Beijar libera hormônios que nos fazem sentir bem e felizes". Vanusa incentivou seus seguidores a aproveitar a data para fortalecer os laços emocionais e cuidar da saúde de uma forma divertida. "O beijo é um gesto simples, mas poderoso. Pode melhorar o humor, reduzir o estresse e, de quebra, ajudar a perder algumas calorias extras", concluiu a influencer.

Vanusa ainda compartilhou um detalhe curioso sobre sua rotina: "Eu dou em torno de 20 beijos por dia, é uma prática que me faz bem física e emocionalmente".

Fonte: CO - Assessoria