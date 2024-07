Obras do Hospital Padre Tiago a todo vapor

Senador Vanderlan Cardoso visita Jataí e entrega R$ 5 milhões para a construção do novo Hospital Padre Tiago

Em um marco significativo para a saúde de Jataí e região, o Senador por Goiás, Vanderlan Cardoso, visitou a cidade e oficializou a entrega de R$ 5 milhões para a construção do novo Hospital Padre Tiago.

Durante a visita, o senador foi recebido calorosamente pela comunidade jataiense, que expressou sua gratidão pelo empenho na destinação dos recursos. A Prefeitura de Jataí, a direção do Hospital Padre Tiago e a sociedade local estão unidas neste agradecimento, cientes da relevância desta obra que terá como principal atividade o tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo radioterapia.

As obras de construção do novo Hospital Padre Tiago na Providência de Deus já estão em andamento. A concretagem das bases de fundação encontra-se em fase adiantada, e o novo prédio contará com infraestrutura moderna para atender às necessidades de pacientes oncológicos de 28 municípios da região sudoeste do estado. Esta iniciativa é fruto de uma parceria sólida entre o Hospital Padre Tiago, a Prefeitura de Jataí, a Câmara Municipal através do presidente da câmara Abimael Silva enviou também 2 milhões de reais de recursos municipais para contribuir com a construção do hospital e a sociedade jataiense, que tem contribuído com doações e apoio constante.

Além disso, a colaboração de deputados federais e senadores goianos, que têm destinado emendas parlamentares para a obra, reforça a importância deste hospital, único na região a oferecer tratamento contra o câncer pelo SUS. Durante a visita, Vanderlan Cardoso destacou a importância da união de esforços para a realização deste projeto e reafirmou seu compromisso com a saúde pública.

O Prefeito Humberto Machado, em nome de toda a comunidade, agradeceu ao senador Vanderlan e ressaltou a relevância da construção do novo Hospital Padre Tiago para o município de Jataí.