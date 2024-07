Câmara entra em recesso parlamentar

Em cumprimento à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município, a Câmara Municipal de Jataí entra no período de recesso parlamentar a partir desta segunda-feira, dia 1º de julho. Todas as atividades em plenário e dos gabinetes dos vereadores estão suspensas até o próximo dia 31. O recesso pode ser interrompido caso sejam convocadas sessões extraordinárias, para a realização das quais não há remuneração extra para parlamentares e servidores.