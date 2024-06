Com a chegada do inverno aprenda a fazer quentão

Os meses de junho e julho são marcados pela chegada do inverno e pelas Festas Julinas repletas de tradições, como danças, comidas e bebidas típicas. Assim, o quentão é uma boa opção para se aquecer e ser o acompanhamento perfeito para essas festividades.

Escolher um vinho para fazer o quentão envolve considerar alguns fatores para garantir que a bebida final seja saborosa e aromática. Uma delas é a escolha pelo vinho tinto suave de corpo médio que adiciona riqueza e profundidade ao quentão.

Importante também procurar vinhos com uma acidez equilibrada que ajudam a compensar a doçura do quentão e destacam os sabores das especiarias como canela, cravo e frutas. O custo é outro fator importante na escolha pois não é necessário escolher vinhos caros.

O Vinho Campo Largo é considerado o favorito dos consumidores em termos de sabor, qualidade e preço. Os dados são da pesquisa S/A Varejo de 2024, que elegeu o Vinho Campo Largo Tinto como o mais consumido na região Sul.

O vinho é elaborado com uvas americanas cultivadas por famílias na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, resultando em um processo de produção cuidadoso e de alta qualidade. Perfeito para diversas ocasiões e preparos.

Receita simples de Quentão para Festa Junina

Ingredientes

4 xícaras de açúcar

1 xícara de água

1 gengibre pequeno cortado em rodelas

Cravo a gosto

4 ramas de canela

1 litro de mistura pronta de quentão

500 ml de Vinho Campo Largo Tinto Suave

1 laranja

Modo de Preparo

Em uma panela, derreta o açúcar com a água e mexa até formar um caramelo;

Coloque o gengibre em rodelas e misture bem para soltar o sabor;

Deixe ferver mais um pouco;

Adicione o cravo, a canela e a laranja em rodelas ou raspas;

Mexa bastante;

Acrescente a mistura pronta e o Vinho Campo Largo Tinto Suave;

Deixe ferver bem e depois é só servir!