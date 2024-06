Conhecendo a Alemanha sem sair do Brasil

Pomerode é conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, um título merecido por sua forte identidade cultural. A cidade, que fica a 175 km da capital Florianópolis, foi fundada por imigrantes da região de Pomerânia, no norte da Alemanha.

A 'cidade mais alemã do Brasil' está encantando turistas de vários estados brasileiros.

Imagine uma cidade onde a tranquilidade reina e a cultura germânica está presente em cada esquina. Estamos falando de Pomerode, um belíssimo município escondido no interior de Santa Catarina. Este encantador lugar é um convite ao descanso e à descoberta de novas tradições. Esse artigo vai te mostrar os pontos turísticos, a deliciosa gastronomia e as ricas tradições de Pomerode. Você vai se encantar e, com certeza, querer planejar sua visita.

Riqueza cultural e histórica

Pomerode é conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, um título merecido por sua forte identidade cultural. A cidade, que fica a 175 km da capital Florianópolis, foi fundada por imigrantes da região de Pomerânia, no norte da Alemanha, no século XIX. Essa herança é visível em toda a cidade, desde a arquitetura típica até os eventos culturais.

Uma das principais atrações de Pomerode é a Rota do Enxaimel. Esta rota inclui várias casas construídas com a técnica enxaimel, um método tradicional alemão que usa madeira e tijolos. É um passeio encantador, onde cada casa conta uma história e você se sente transportado para um pedacinho da Alemanha no Brasil. Este lugar foi reconhecido pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo, e é fácil entender o porquê.

Pomerode oferece várias atrações que agradam a todos os gostos e idades. Vamos conhecer algumas delas.

Zoológico Pomerode

O Zoológico Pomerode é o mais antigo de Santa Catarina e um dos mais importantes do Brasil. Com uma grande variedade de animais, o zoológico é uma excelente opção de passeio para famílias com crianças. É um lugar onde você pode aprender sobre a fauna e se divertir ao mesmo tempo.

Alles Park

Outra atração imperdível é o Alles Park, um parque temático que oferece várias atividades, desde trilhas ecológicas até áreas de lazer para as crianças. É um local perfeito para passar o dia em meio à natureza, relaxando e se divertindo.

Sabores que encantam

A gastronomia de Pomerode é um capítulo à parte. A cidade é um polo gastronômico no Vale Europeu, e os sabores que você encontra aqui são inesquecíveis.

Pratos típicos alemães

Os restaurantes de Pomerode oferecem pratos típicos da culinária alemã, como o marreco recheado, salsichas variadas, e o famoso apfelstrudel (torta de maçã). Cada refeição é uma festa de sabores que vai fazer você se sentir na própria Alemanha.

Não deixe de visitar os cafés e docerias locais. Eles são conhecidos por seus pães, bolos e doces caseiros, todos preparados com muito carinho e seguindo receitas tradicionais. Um café da manhã em Pomerode é uma experiência que nenhum goiano pode perder.

Eventos culturais

A cidade é palco de vários eventos que celebram as tradições alemãs. Dois dos mais famosos são a Osterfest e a Festa Pomerana.

Osterfest

A Osterfest é o festival de Páscoa de Pomerode. Durante o evento, a cidade é decorada com ovos coloridos e coelhinhos, e você pode ver o maior ovo decorado do mundo, registrado no Guinness Book. É uma festa cheia de alegria, perfeita para visitar com a família.

Festa Pomerana

A Festa Pomerana é realizada em janeiro e celebra a herança cultural dos imigrantes alemães. É um evento repleto de música, dança, comida típica e, claro, muita cerveja. A festa atrai turistas de todo o Brasil e é uma excelente oportunidade para você conhecer ainda mais a cultura alemã.

Hospedagem aconchegante

Em Pomerode, a hospitalidade é levada a sério. Você encontrará diversas opções de hospedagem que oferecem conforto e um ambiente acolhedor. As pousadas e hotéis em Pomerode são conhecidos pelo atendimento personalizado. Muitas pousadas são administradas por famílias locais, o que garante uma experiência mais autêntica e calorosa. Aproveite para relaxar em um ambiente tranquilo e desfrutar de um café da manhã caseiro.

Pomerode é um destino encantador que merece ser descoberto por todo goiano. Com suas paisagens deslumbrantes, rica herança cultural e uma gastronomia deliciosa, a cidade oferece uma experiência única e inesquecível. Seja para um passeio em família, uma viagem romântica ou uma aventura cultural, Pomerode tem algo especial para cada visitante. Prepare as malas e venha conhecer este pedacinho da Alemanha em Santa Catarina. Você não vai se arrepender.

Fonte: Curta Mais