Como auxiliar uma população cada vez mais idosa?

Se a tendência mundial é que a população seja cada vez mais idosa, como tornar o envelhecimento um processo saudável para reduzir problemas sociais, políticos e econômicos? O pesquisador, professor universitário e profissional da Educação Física, Marco Machado, alerta para a necessidade de pensar estratégias que garantam o bem-estar da terceira idade e diminuam as consequências de doenças durante um tempo maior.

Por isso, reuniu resultados de duas décadas de estudo no livro Creatina e Envelhecimento, um compilado didático com informações para guiar todos aqueles que buscam mais qualidade de vida. Pesquisador do tema há 20 anos e considerado um dos principais cientistas sobre o composto de aminoácidos no mundo, de acordo com a organização estadunidense Expertscape, responsável pelo mapeamento de especialistas da saúde, a obra rompe as barreiras do meio acadêmico para oferecer conhecimento baseado em evidências sólidas e de fácil acesso ao público em geral.

Autor de mais de 120 artigos científicos, ele reforça a importância da suplementação para pessoas idosas, maior foco da pesquisa. A partir de diversos estudos de caso que promoveu nos últimos anos, detalha os inúmeros benefícios para esta faixa etária: melhorar a atenção; aumentar a densidade óssea para reduzir as incidências de osteoporose e osteopenia; e mitigar os efeitos da sarcopenia, que provoca a diminuição da força e da massa muscular com a idade.

Exercícios físicos e alimentação adequada têm sido apontados como estratégias mais baratas e eficazes contra as demandas de uma população cada vez mais idosa. Contudo, algumas questões de saúde necessitam de uma maior atenção, como a sarcopenia, a demência senil e a osteoporose. Para essas questões que afligem os geriatras e gerontólogos a suplementação de creatina pode trazer alívio. (Creatina e envelhecimento, p. 81)

Dividido em oito capítulos, o livro apresenta um histórico sobre a popularidade do composto e suas definições; explica como essa junção de aminoácidos é transportada para diferentes partes do corpo; garante a segurança do uso; e cita os diferentes tipos de creatina, além de detalhar em quais alimentos a substância pode ser encontrada. Também informa sobre os efeitos mais popularmente conhecidos, como a melhoria do desempenho físico em atividades de força, auxílio na recuperação muscular e hipertrofia.

Marco Machado ainda concede espaço para dez especialistas nacionais e internacionais, de diferentes áreas da saúde, que detalham temas sobre fratura em pessoas idosas, limites da bioética, relações do envelhecimento com a inflamação do corpo, funcionamento do sistema nervoso, exercícios de força para a terceira idade, entre outros. “Após colaborar tanto para a ciência, chegou a hora de trazer ao público em geral aquilo que aprendi. Quero combater fake news e exageros com um livro escrito a partir de toda minha experiência de laboratório", afirma o autor.

Sobre o autor:

Professor da Fundação Universitária de Itaperuna, Marco Machado é profissional da Educação Física com Com mais de 120 artigos publicados, pesquisa sobre creatina há 20 anos e é considerado um dos principais pesquisadores da área, além de estar no Top 1% de cientistas que mais publicam sobre o tema, de acordo com a organização estadunidense Expertscape. Tem foco em assuntos como envelhecimento, exercícios físicos e suplementação, além de ter trabalhado uma década no mercado fitness e no treinamento de atletas.