PETRONAS e SENAI MT inauguram espaço educacional sobre lubrificantes e fluidos em Mato Grosso

Com conteúdos exclusivos, foco principal é na aplicação em equipamentos agrícolas

Mato Grosso – junho de 2024 - A PETRONAS Lubrificantes Brasil, marca referência em lubrificantes e fluidos para motores, em parceria com o SENAI MT, na unidade em Várzea Grande, de Mato Grosso (MT), inaugura o Espaço PETRONAS – O Conhecimento em Alta Performance. A iniciativa tem a expectativa de alcançar 400 alunos por ano, contribuindo com a formação dos cursos profissionalizantes.

A colaboração tem como objetivo trazer conteúdos exclusivos sobre lubrificantes e fluidos funcionais automotivos, principalmente com foco na aplicação em equipamentos agrícolas. Com isso, além do espaço desenvolvido pela PETRONAS e pelo SENAI, os estudantes da instituição terão acesso às apostilas educacionais desenvolvidas pela multinacional. Os materiais interativos apresentam informações completas sobre diferentes tipos de viscosidade, fluido de arrefecimento e fluidos multifuncionais, além de identificação de produtos dentro e fora das especificações das montadoras. Dessa forma, os futuros profissionais poderão ter maior contato com as tecnologias do mercado de lubrificantes, aprendendo de forma dinâmica e prática.

Vale ressaltar que todos os conteúdos desenvolvidos pela PETRONAS terão um direcionamento para máquinas agrícolas e também poderão ser utilizados como material de suporte para estudantes que possuem em sua grade curricular matérias sobre lubrificantes, fluidos funcionais e graxas.

“É com grande satisfação que anunciamos a inauguração do Espaço PETRONAS em parceria com o Senai de Mato Grosso. Apostar na educação é um dos principais comprometimentos da nossa empresa, como parte de nossa plataforma ESG. E poder contar com uma instituição reconhecida, como o Senai, nos inspira a continuar buscando formas de contribuir com a formação de futuros profissionais, que atuarão no mercado de fluidos e lubrificantes nos próximos anos”, destaca Luiz Sabatino, Senior Manager, Regional Industrial Business Americas.

“Estamos certos de que o Espaço PETRONAS dentro do SENAI, em Várzea Grande, vai contribuir para expansão do acesso ao conhecimento e às tecnologias que irão potencializar a formação de pessoas em Mato Grosso. A cada dia, nós estamos calibrando a nossa rota e ajustando as nossas estratégias para que possamos ser cada vez mais relevantes para o desenvolvimento do nosso estado”, reforça o diretor regional do SENAI Mato Grosso, Carlos Braguini.

