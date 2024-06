Pais defendem discussão sobre diversidade e inclusão em sala de aula, aponta pesquisa 

Na semana em que se comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+, levantamento realizado pelo marketplace educacional Melhor Escola revela que 83,45% dos responsáveis consideram fundamental abordar os temas diversidade e inclusão no ambiente escolar



Em 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+, data que reacende o debate sobre a importância de discutir inclusão e diversidade na sociedade, incluindo o ambiente escolar. De acordo com um levantamento realizado pelo marketplace educacional Melhor Escola, com pais e responsáveis de estudantes da educação básica, 78,68% dos entrevistados consideram práticas voltadas para inclusão e diversidade como muito importantes na hora de escolher onde matricular seus filhos. Além disso, 83,45% dos participantes acreditam ser relevante que o assunto seja abordado em sala de aula.

O levantamento consultou 441 pessoas responsáveis por crianças e jovens matriculados na educação básica, sendo 66,21% do ensino privado e 33,79% do ensino público. Dos estudantes, 23,13% estão no Ensino Infantil, 41,5% no Ensino Fundamental I, 24,72% no Ensino Fundamental II e 10,66% no Ensino Médio. Sobre a abordagem dos temas em sala de aula, os entrevistados citam o desejo de que eles sejam trabalhados de forma lúdica, com naturalidade, respeito e leveza.

Sobre a melhor estratégia para tratar a inclusão e diversidade, um dos pais respondeu que seria "orientando o aluno a ter respeito pelo outro em todos os aspectos". Um responsável considera importante se posicionar de forma neutra e não impor escolhas.

Outra entrevistada complementa que é importante mostrar que "a sociedade é formada por pessoas diferentes e todos devem ser respeitados". Uma pequena parcela (16,55%) expressou a visão de que o assunto não é relevante para ser trabalhado em sala de aula.

Para Sérgio Andrade, sócio fundador do Melhor Escola, os resultados da pesquisa mostram que os pais e responsáveis estão cada vez mais cientes da importância da inclusão e diversidade na formação educacional. "As escolas precisam proporcionar um ambiente acolhedor e respeitoso, onde todos os alunos se sintam representados e incluídos. A própria Lei de Diretrizes e Bases para Educação coloca, entre os princípios da Educação, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Os dados da nossa pesquisa mostram que os pais estão atentos à necessidade de o ambiente escolar abarcar essas questões", pontua.

