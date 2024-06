Obras do novo Hospital Padre Tiago já foram iniciadas

As obras de construção do novo Hospital Padre Tiago na Providência de Deus já foram iniciadas. A concretagem das bases de fundação já está em fase adiantada. O novo prédio terá boa parte dele destinado ao tratamento oncológico, inclusive o de Radioterapia.

A obra é fruto de uma parceria do Hospital Padre Tiago, da Prefeitura de Jataí, Câmara Municipal e da sociedade jataiense que tem contribuído com doações. Deputados Federais e Senadores goianos também tem colocado emendas parlamentares para obra, uma vez que o Hospital é o único da região sudoeste do estado a realizar o tratamento contra o câncer pelo SUS, atendendo 28 municípios.

Confira fotos da maquete eletrônica que ilustram como ficará o novo Hospital.