Upa para animais, alambrado, repelente nas escolas, recapeamento

Adilson quer alambrado em quadra de praça no Jardim da Liberdade

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a instalação de um alambrado na quadra de esportes da Praça Antônio Alves Pires, a Praça Noy, no Jardim da Liberdade. Moradores das imediações reclamam que bolas estão sendo arremessadas sobre as casas, causando vários transtornos e prejuízos aos moradores, como a quebra de telhas. “Para piorar, os usuários da quadra frequentam o local até tarde, o que acaba incomodando o sossego dos moradores, pois os jogadores acabam perturbando tarde da noite para pegar as bolas”, disse ele.

Alessandra defende construção de UPA para animais

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu ao executivo a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, denominada UPA-Vet. “A intenção é prestar atendimento de urgência e emergência às populações de animais domésticos e errantes, oferecendo todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também vacinações, remédios e castração permanente”, informou. “Visa atendimento gratuito aos animais de toda a comunidade, principalmente os de famílias de baixa renda. Além disso, a obra irá diminuir e prevenir a circulação de animais doentes nas ruas do município, evitando que humanos sejam contaminados. O hospital veterinário público poderá contar também com médicos veterinários, patologistas clínicos, zootecnistas, farmacêutico e biólogo, além de um centro cirúrgico”.

Abimael pede recapeamento de rua da Vila Sofia

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura o recapeamento de toda a extensão da Rua B, localizada na Vila Sofia. “O asfalto daquela via encontra-se bastante danificado, com desnivelamentos e buracos, fatos estes que acabam prejudicando o tráfego e provocando danos materiais aos veículos, bem como oferecendo riscos de acidentes”, afirmou ele. ‘Sabemos que as melhorias das vias públicas devem ser uma das prioridades do poder público, promovendo o bem-estar da coletividade”.

Carlinhos quer repelente gratuito nas escolas públicas

O vereador Carlinhos Canzi requereu à prefeitura o fornecimento gratuito de repelente contra o mosquito Aedes aegypti nas escolas públicas municipais de Jataí. “Tendo em vista o grande número de casos de dengue e chicungunha, além dos cuidados com água parada e outras medidas para evitar a proliferação dos insetos, o uso dos repelentes é uma das maneiras mais eficazes de se proteger”, declarou o parlamentar.