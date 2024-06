Realizada a 4ª edição do Concurso Jovem Vereador Jataiense

Por Francisco Cabral

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 24, no plenário João Justino de Oliveira, a sessão especial da quarta edição do Concurso Jovem Vereador Jataiense. Dez estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Jataí discutiram e votaram projetos apresentados por eles, elaborados com a ajuda de assessores (também alunos) e professores orientadores.

Organizado pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), o evento visa proporcionar a estudantes do ensino médio, das redes pública e particular, uma verdadeira imersão no mundo legislativo e um conhecimento mais profundo sobre a política e os processos legislativos.

Cada unidade de ensino elegeu um de seus alunos para representá-la em sessão especial. Cada jovem parlamentar teve direito a um assessor, também estudante, e ao auxílio de um dos seus professores. Os 10 vereadores também apadrinharam os alunos, podendo inclusive transformar a proposta de seu respectivo afilhado em projeto de lei a ser levado ao plenário da Câmara de Jataí durante uma sessão ordinária.

A seguir, o nome de cada escola e seus representantes:

CEPI SERAFIM DE CARVALHO

Jovem vereadora: Rayssa Rodrigues da Silva

Assessor: Lucas Silva Borges Carvalho

Professor orientador: Gustavo de Carvalho

CEPMG Nestório Ribeiro

Jovem vereador: Anthony Andrade dos Santos

Assessora: Ana Heloísa Alves Ribeiro

Professora orientadora: Núbia Alves Lucas

COLÉGIO ÊXITO

Jovem vereador: João Lucas Schneider Peres Paniago

Assessor: Kauã de Souza Temotio

Professor orientador: Gabriel Maia De Oliveira

ESCOLA CEPI JOSÉ FELICIANO FERREIRA

Jovem vereador: Jordana de Oliveira

Aassessor: Micaela Martins dos Santos.

Professora orientadora: Rosilanne Boaventura

COLÉGIO ESTADUAL MARCONDES DE GODOY

Jovem vereador: Victor Hugo Fernandes de Souza

Assessora: Nágila Karla Silva

Professora orientadora: Mariza Almeida Rosa Pereira

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MANOEL VILELA

Jovem vereador: Rubens Ferreira Borges Neto

Assessor: Rafael Soares de Souza

Professora orientadora: Elda Carneiro de Oliveira

COLÉGIO ESTADUAL ALCÂNTARA DE CARVALHO

Jovem vereador: Mikael Ferreira Almeida

Assessora: Debora Leticia Ferro Dos Santos

Professor orientador: Higor Reis Aquino Correia

CEPI JOÃO ROBERTO MOREIRA

Jovem vereador: Carlos Henrique Souza Silva

Assessora: Nathalia Alves Rezende

Professora orientadora: Lázara Yara Ferreira Valverde

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA TAÍS SANTOS NEVES CARVALHO

Jovem vereador: Camila Vitória Pereira Alves

Assessor: Aldo Henrique dos Reis Gonçalves

Professora orientadora: Lucivânia Ferreira Cabral

COLÉGIO ESTADUAL ALCÂNTARA DE CARVALHO - EXTENSÃO CLOBERTINO NAVES

Jovem vereador: Debora Fernandes da Silva

Assessora: Vitória Souza Marques

Professora orientadora: Núbia Pereira de Oliveira

4ª SESSÃO ESPECIAL

CONCURSO JOVEM VEREADOR

MATÉRIAS DA ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 1 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereadora Rayssa Rodrigues da Silva - CEPI SERAFIM DE CARVALHO - Cria o Selo de Responsabilidade Social, “Empresa Parceira da Mulher”, certificando as empresas que priorizem a contratação, formação e qualificação de mulheres vítimas de violência doméstica.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 2 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador Anthony Andrade dos Santos- CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO - Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de segurança em todas as instituições de ensino e dá outras providências.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 3 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador João Lucas Schneider Peres Paniago - COLÉGIO ÊXITO - Dispõe sobre a criação de um projeto de aulas de natação públicas para diversos fins na cidade de Jataí

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 4 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereadora Jordana de Oliveira - CEPI JOSÉ FELICIANO FERREIRA - Garantia de Profissionais Qualificados em Praças e Quadras Públicas.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 5 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador Victor Hugo Fernandes de Souza - COLÉGIO ESTADUAL MARCONDES DE GODOY - Dispõe pela criação de um núcleo de apoio às pessoas surdas de Jataí, direcionado a toda a comunidade surda, incluindo famílias município de Jataí.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 6 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador Rubens Ferreira Borges Neto - ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MANOEL VILELA - Institui o Auxílio Transporte Estudantil Municipal.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 7 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador Mikael Ferreira Almeida - COLÉGIO ESTADUAL ALCÂNTARA DE CARVALHO - “Institui a Construção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal no Município de Jataí e dá outras providências.”

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 8 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereador Carlos Henrique Souza Silva - CEPI JOÃO ROBERTO MOREIRA - Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva no Município de Jataí - Programa “Colmeia Consciente”.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 9 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereadora Camila Vitória Pereira Alves - COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA TAÍS SANTOS NEVES CARVALHO - Dispõe sobre o desconto progressivo no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como incentivo à arborização urbana, e dá outras providências.

Aprovado.

- Projeto de Lei Jovem Vereador nº 10 de 2024 Turno: Único | Autor: EGEL - EGEL

Autoria: Jovem Vereadora Debora Fernandes da Silva - COLÉGIO ESTADUAL ALCÂNTARA DE CARVALHO - EXTENSÃO CLOBERTINO NAVES (Naveslândia) - Dispõe sobre a criação de um serviço de transporte público para garantir acessibilidade aos moradores dos povoados rurais, para acesso a serviços essenciais na cidade de Jataí.

Aprovado.