Buscas por picapes médias novas crescem 47% no centro-oeste em um ano

Levantamento do Webmotors Autoinsights, também revela alta de 16% na procura por picapes pequenas zero quilômetro em maio deste ano em relação ao mesmo mês de 2023 na região; Dados registram ainda salto de 39% nas pesquisas por picapes médias e intermediárias novas em Goiás

São Paulo, junho de 2024 - Novo levantamento da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, revela crescimento de 47% nas buscas por picapes médias zero quilômetro na plataforma pelos usuários do centro-oeste entre maio de 2023 e o mesmo mês deste ano.

Além disso, os dados do Webmotors Autoinsights apontam um aumento de 16% na procura por picapes pequenas novas na região nos últimos 12 meses.

Considerando todas as subcategorias desse tipo de veículo - pequenas, médias, intermediárias e grandes -, a pesquisa indica alta de 5% entre os modelos novos. Por outro lado, os dados registram queda de 10% nas pesquisas por picapes usadas no centro-oeste.

Alta em Goiás

Especificamente em Goiás, a procura por picapes médias zero quilômetro subiu 39% no período, de acordo com o estudo, que registra também elevação nas buscas por modelos intermediários e pequenos, com altas de 7% e 15%, respectivamente.

