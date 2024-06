JBS tem mais de 150 vagas de emprego abertas em Goiás

Goiânia, 24 de junho de 2024 - A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 156 vagas de emprego abertas em suas unidades de Goiânia e de Mozarlândia, em Goiás. As oportunidades contemplam pessoas com idade a partir de 18 anos e nem todas as posições exigem experiência prévia.

Na capital, são 30 vagas para operador de produção na área de desossa, 20 para operador de produção, 5 para operador de armazenagem e expedição, 20 para jovens aprendizes (18 a 22 anos), 10 para faqueiro de abate (necessário experiência na função) e 1 vaga para monitor de produção (necessária experiência). Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], para o WhatsApp 62 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa no endereço: Av. Lago Azul, S/n - Chácaras Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.

Em Mozarlândia, estão abertas 60 vagas para operador de produção, 5 vagas para operador de armazenagem e expedição, 2 vagas para mecânico industrial, 2 vagas para eletricista industrial e 1 vaga para operador de sala de máquinas. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos e não há necessidade de comprovação de experiência nas funções. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 5 de julho.

Entre os benefícios oferecidos pela JBS aos colaboradores, estão: restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão alimentação, telemedicina, entre outros. Além disso, todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.