Neste dia 22 de junho, a Dra. Roberta Züge, conselheira do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), estará presente no 2° Encontro Sul-Americano de Famílias Luxemburguesas. Organizado pela Associação dos Cidadãos Luxemburgueses no Brasil (ACLUX), o evento bienal vai acontecer no auditório da AEMFLO CDL, na Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, em São José, Santa Catarina.

Dra. Roberta Züge, renomada veterinária que atualmente reside no Grão-Ducado de Luxemburgo, compartilhará sua trajetória no país europeu e sua experiência no setor agropecuário. Durante sua apresentação, ela vai descrever a produção agropecuária luxemburguesa, abordando os desafios e oportunidades que este mercado oferece, e comparar com a realidade brasileira. Luxemburgo, situado no coração da Europa e vizinho da França, Alemanha e Bélgica, é um dos países fundadores da União Europeia e sede de uma de suas três capitais.

Com uma formação acadêmica robusta, Roberta Züge é Mestre e Doutora em Reprodução Animal pela Universidade de São Paulo (USP) e possui especializações em Ética e Responsabilidade Social Empresarial no Agro pela Universidade de Bolonha e em Reprodução Animal pela Universidade de Hannover, na Alemanha. Atualmente, é professora convidada no curso de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e participa de bancas de mestrado e doutorado na USP. Sua trajetória profissional inclui a coordenação de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e atualmente presta consultoria no setor agropecuário para a Ceres Qualidade, focando em atendimentos legais, normas de qualidade, treinamentos e certificação.

A participação de Dra. Roberta Züge no evento reflete a missão do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) de promover a sustentabilidade na agricultura por meio do conhecimento científico e da troca de experiências. O CCAS é uma organização da sociedade civil que se dedica a discutir temas relacionados à sustentabilidade agrícola e a se posicionar de maneira clara sobre o assunto. A entidade, sem fins lucrativos e de natureza associativa, valoriza a imparcialidade, ética e transparência em suas ações.

Os membros do CCAS são profissionais de diversas formações e áreas de atuação, tanto no setor público quanto privado, que compartilham o objetivo comum de defender a sustentabilidade da agricultura brasileira. A agricultura, essencial para o país e para cada cidadão, tem sua reputação construída com percepções variadas, e o CCAS se empenha em apresentar fatos baseados em evidências científicas para destacar o caráter sustentável das atividades agrícolas.