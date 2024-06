Em Goiás, Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe com a chegada do inverno

A vacina age para estimular a produção de anticorpos contra o vírus da Influenza

Com a chegada do inverno, que começou nesta quinta-feira (20), o Ministério da Saúde reforça importância da vacinação contra a gripe para a população de Goiás. No caso da Influenza, ainda em maio, a pasta recomendou a proteção de todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. O ministério já havia antecipado a campanha em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Neste ano, até o momento, foram aplicadas mais de um milhão de doses da vacina no estado. Em 2023, 60,34% do público alvo foi imunizado.



