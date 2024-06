Câmara realiza sessão do Concurso Jovem Vereador Jataiense na próxima segunda-feira, dia 24

Por Francisco Cabral

Será realizada na próxima segunda-feira, dia 24, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a sessão especial da quarta edição do Concurso Jovem Vereador Jataiense. Dez estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Jataí vão discutir e votar projetos apresentados por eles, elaborados com a ajuda de assessores (também alunos) e professores orientadores.

De 2021 a 2023, também organizadas pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), aconteceram as três primeiras edições do evento, que visa proporcionar a estudantes do ensino médio, das redes pública e particular, uma verdadeira imersão no mundo legislativo e um conhecimento mais profundo sobre a política e os processos legislativos.

Cada unidade de ensino elegeu um de seus alunos para representá-la em sessão especial. Cada jovem parlamentar teve direito a um assessor, também estudante, e ao auxílio de um dos seus professores. Os 10 vereadores também apadrinharam os alunos, podendo inclusive transformar a proposta de seu respectivo afilhado em projeto de lei a ser levado ao plenário da Câmara de Jataí durante uma sessão ordinária.