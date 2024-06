Vinícius Luz reassume presidência do Ipasgo Saúde

Graduado em Gestão de Processos Gerenciais, Vinícius Luz possui uma trajetória de 25 anos no Ipasgo Saúde.

Por Giselle Vanessa Carvalho

Vinícius de Cecílio Luz está de volta à presidência do Ipasgo Saúde, cargo que ocupou entre 19 de abril de 2022 e 28 de agosto de 2023. Ele reassume o comando da instituição nesta quinta-feira, 20, com a missão de acelerar a modernização da operadora, que está em fase de ingresso na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Graduado em Gestão de Processos Gerenciais, Vinícius Luz possui uma trajetória de 25 anos no Ipasgo Saúde. Ele ingressou na instituição em 1999 como chefe de agência no interior e, desde então, ocupou posições estratégicas, incluindo Diretor de Saúde, assessor da Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças, além de gerente de Serviços Administrativos, de Atendimento e Ouvidoria e de Regionais e Postos.

“Minha experiência em diversas áreas do Ipasgo Saúde e em funções públicas me dá uma perspectiva única para liderar esta instituição. Tenho uma compreensão profunda das necessidades dos nossos beneficiários e das áreas onde podemos melhorar. Estou extremamente motivado para este novo desafio, para implementar novas estratégias que tragam benefícios reais. O Ipasgo Saúde tem um papel crucial na vida de muitos goianos, e meu compromisso é tornar nossos serviços ainda mais eficientes e acessíveis”, afirma.

Antes deste segundo mandato à frente da instituição, Vinícius exerceu o cargo de Diretor de Operações da GoiásFomento e foi assessor Especial Estratégico da Governadoria, na Secretaria-Geral de Governo (SGG). A carreira do novo presidente do Ipasgo Saúde também inclui a função de prefeito de Jataí, na região sudoeste de Goiás, entre 2017 e 2020, e de vereador do município entre 2013 e 2016. Na cidade, ele também atuou como secretário de Saúde e de Administração.

Fonte: Ipasgo