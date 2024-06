Bolsonaro lança pré-candidatos do PL a prefeito em Goiás

Por Deivid Souza / Metrópolis

O ex-presidente Jair Bolsonaro faz, no início desta semana, um giro por municípios de Goiás para lançar pré-candidatos a prefeito pelo Partido Liberal (PL)

Nesta terça-feira (18/6), Bolsonaro esteve em Jataí e Rio Verde, no sudoeste goiano, e em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Em um vídeo na rede social do deputado federal Major Vitor Hugo (PL), publicado no último dia 10, foi anunciado que o ex-presidente faria lançamento de pré-candidaturas em Jataí, Anápolis, Aparecida de Goiânia e na capital. A movimentação de Bolsonaro por Goiás teve início na segunda-feira (17/6).

Na mesma gravação, ao lado de Vitor Hugo, Bolsonaro diz que “Catalão ficará para outra oportunidade”, ao se referir ao município do sudoeste goiano de 114 mil habitantes, cuja economia tem lastro no agronegócio, assim como Rio Verde e Jataí.

Vitor Hugo fez uma transmissão ao vivo em uma carreata na tarde desta terça em Jataí, onde residem 106 mil pessoas. Do alto de um carro de som, ele mostra Bolsonaro e o pré-candidato pelo PL no município, Geneilton Assis (PL).

Ainda na região sudoeste, Bolsonaro apoia o ex-deputado Lissauer Vieira, em Rio Verde. Ele chegou a presidir a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Do alto do palanque, na segunda-feira, Vieira usava uma camiseta amarela com os nomes dele, de Bolsonaro e do senador Wilder Morais (PL). Também teve carreata no município. Em Anápolis, Bolsonaro apoia o ex-deputado Márcio Correa para prefeito.

No fim da tarde desta terça, Bolsonaro esteve em Aparecida de Goiânia para lançar o deputado federal Professor Alcides (PL) como candidato a prefeito. O deputado federal Gustavo Gayer (PL), muito ativo nas redes sociais bolsonaristas, não aparece nas publicações de Jataí e Rio Verde, mas subiu ao palanque no município da região metropolitana.

Gayer publicou em uma rede social que nesta quarta Bolsonaro estará em Goiânia para lançar a pré-candidatura a prefeito da capital. Gayer tenta fazer certo suspense sobre o nome dele, mas ele deve ser o candidato do PL na cidade.

Fonte: Metrópolis