Ensino Técnico aumenta renda em até 40% para jovens entre 20 e 24 anos, revela estudo

Em um momento crucial para o futuro da educação brasileira, o Senado Federal aprovou mudanças no Novo Ensino Médio (NEM), enquanto o debate sobre o futuro da educação profissional volta à Câmara dos Deputados. Nesse contexto, uma pesquisa realizada por um pesquisador da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) ganha ainda mais relevância, comprovando que os jovens que cursaram o Ensino Técnico concomitantemente ao Ensino Médio tradicional possuem uma renda média até 40% superior aos que não o fizeram. O estudo, que contou com a participação de mais de 300 egressos, divididos em dois grupos: aqueles que cursaram o Ensino Técnico e aqueles que não o fizeram, revelou que os ex-alunos com Ensino Técnico entre 20 e 24 anos possuem uma renda maior do que os que não o fizeram.

A pesquisa utilizou o rigoroso método de Propensity Score Matching (PSM) para garantir a confiabilidade dos resultados, que reforçam a importância do Ensino Técnico como um investimento no futuro dos jovens. O estudo foi realizada pelo professor Ailton Tenório como parte de sua dissertação de mestrado, que optou por usar essa metodologia para garantir que as diferenças na renda entre os grupos sejam de fato causadas pelo Ensino Técnico, e não por outros fatores como histórico escolar ou origem socioeconômica.

Os resultados da pesquisa da USCS reforçam a importância do Ensino Técnico como um investimento no futuro dos jovens, especialmente em um momento em que o Congresso Nacional discute o futuro do Ensino Médio com a possibilidade dos alunos escolherem o Itinerário Profissional Técnico. Essa modalidade de ensino oferece aos jovens a oportunidade de aprender uma profissão rapidamente, com alta demanda no mercado de trabalho e com potencial para garantir um futuro promissor e financeiramente independente.

Os resultados da pesquisa realizada dentro do programa de Mestrado em Educação Profissional da Universidade Municipal de São Caetano do Sul são um chamado à ação para pais, responsáveis, educadores e autoridades públicas. É fundamental incentivar os jovens a explorar o Ensino Técnico como uma opção para o seu futuro, pois essa escolha pode ser a chave para o sucesso profissional e financeiro, abrindo portas para um futuro de realização e felicidade.