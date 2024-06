Vereador quer reforma de campo de futebol

Durval sugere semáforo em cruzamento perigoso

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Deputado Honorato de Carvalho e Miranda de Carvalho. “Praticamente toda semana ocorre um acidente naquela esquina, sendo assim, é de extrema necessidade a instalação de um semáforo, para controlar o intenso fluxo do trânsito, evitando assim os riscos de acidentes”, afirmou.

Alessandra sugere espaço para artistas nas praças

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu a destinação de espaço em praças públicas para ser utilizado por artistas de Jataí que desejem expor as suas obras. “No Brasil, diversas cidades estão executando ações nesse sentido, por compreenderem que esse tipo de exposição moderniza a cidade e frutifica ambiente mais atrativo para novos moradores, investidores e turistas”, declarou ela.

Carlinhos pede restauração de ruas do Recanto da Mata

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura o recapeamento das ruas 07, 03, 06, 05, 02 e 01, no Residencial Recanto da Mata. Essas vias apresentam vários problemas, especialmente buracos, o que prejudica o trânsito e pode ocasionar danos materiais e até mesmo acidentes, alguns deles oferecendo risco à vida de motoristas e passageiros.

Deuzair quer reforma do campo da Vila Sofia

O vereador Deuzair Parente solicitou a reforma do campo de futebol da Vila Sofia, com a recuperação do alambrado, construção de vestiários, banheiros feminino e masculino e arquibancadas. “O local necessita urgentemente de reforma e melhorias, já que é utilizado por inúmeras crianças, adolescentes e jovens, em todos os períodos do dia, para a prática de esportes, atividades físicas e recreativas”, disse ele.