Governo Municipal entrega Duplicação da Avenida Governador Maguito Vilela

Fazendo parte das comemorações dos 129 anos de Jataí, a Prefeitura inaugurou nesta quarta-feira (19/06/24), a Duplicação de um dos principais acessos a cidade, antes Alameda das Primaveras, agora Avenida Governador Maguito Vilela. Participaram da inauguração o vice-governador, Daniel Vilela, filho de Maguito, o prefeito de Jataí, Humberto Machado, o ex deputado federal e sobrinho de Maguito, Leandro Vilela, familiares do homenageado, demais autoridades e a comunidade jataiense.

Com uma extensão de 5Km, a via que liga a BR 060 ao Parque JK além da duplicação, recebeu novo paisagismo e iluminação em LED. As obras foram iniciadas em maio de 2023, e custaram cerca de 11 Milhões de reais, 100% dos recursos municipais.

A duplicação da avenida proporciona maior segurança para os usuários que trafegam pelo trecho, garantindo melhor acessibilidade e transformando todas as entradas da cidade em vias com pista dupla.

Uma homenagem

A nova avenida recebe o nome do ex-Governador de Goiás, Luiz Alberto Maguito Vilela que foi vereador em Jataí, Presidente da Câmara Municipal de Jataí, Deputado Estadual, Deputado Federal, Vice-Governador, Governador de Goiás, Senador da República, Vice-Presidente do Banco do Brasil, Vice-Presidente da CBF, Prefeito de Aparecida de Goiânia por 02 (dois) mandatos, prefeito eleito da capital de Goiás, Goiânia. Como Senador conseguiu do Presidente da República colocar no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a obra de duplicação da BR-060 de Goiânia a Jataí.

Internado em São Paulo para tratamento contra a COVID-19, deixou um pedido à família: mesmo sendo Prefeito de Goiânia, caso falecesse queria ser sepultado no cemitério São Miguel, em Jataí, talvez por ser o cemitério mais próximo do Palácio das Abelhas, sede do legislativo municipal, sua escola de política preferida, onde deu os seus primeiros passos que levaram a ser o maior personagem da história do nosso município. Por onde se anda em Goiás, Jataí é conhecida como a cidade natal de Maguito Vilela, então nada mais justo do que chegar em Jataí por uma avenida com seu nome.

