A Prefeitura de Jataí e a Câmara de Vereadores convidam vossa senhoria e família para a inauguração, que acontecerá no dia 19/06 (quarta) com a presença do Vice-Governador Daniel Vilela:

Avenida Governador Maguito Vilela

Horário: 19h

Local: Estacionamento Cristo

Contamos com a participação de todos para tornar este momento ainda mais especial