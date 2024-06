Espetáculo "REPUBLIKKK" estreia em Goiânia com direção geral de Hercules Morais

Os Brasis recônditos estruturantes de uma sociedade complexa e intrincada.

Goiânia, GO - A Indelicada Cia Teatral anuncia a estreia do espetáculo "REPUBLIKKK" no Centro Cultural UFG, em Goiânia, de 20 a 23 de junho (quinta a domingo), com entrada franca. O espetáculo aborda temas como a reação humana à pandemia de um vírus mortal e a reatividade de uma política brasileira polarizada e despreparada para circunstâncias desconhecidas e urgentes.

O arco dramático parte das relações entre vida e morte e o tempo em que vivemos. Questionamentos como "Quando cada um de vocês começou a morrer?" e "O que estamos fazendo com o tempo que nos resta?" permeiam a obra. Histórias verídicas se misturam a cenas com referências da religiosidade, da ruralidade de um Brasil profundo e ensurdecedor, que se tornou pano de fundo para uma crítica social, que se apresenta munida também das riquezas de um país vasto e diverso. A montagem faz parte do projeto "Indelicada Cia Teatral - Montagem e Apresentação", aprovado pelo Programa Goyazes, da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás.

A REPUBLIKKK babélica: um chacoalhar profundo no âmago

Com inspirações e contribuições múltiplas, "REPUBLIKKK" explora um Brasil multiforme, que transita entre o urbano e o rural, entre o sertão e a cidade, entre o originário e o estrangeiro, como nos escritos de Darcy Ribeiro.

Outras fontes também serviram ao propósito da criação, como a tragédia grega “Antígona”, de Sófocles, e as tradições ancestrais e mitológicas dos povos negros e indígenas.

A encenação ainda incluiu estudos e inspirações nas obras de artistas como o performer francês Olivier Sagazan e o cineasta russo Andrei Tarkovsky.

Sobre essa vasta pesquisa e desenvolvimento de uma linguagem única, o diretor comenta: “Como disse Yoshi Oida, o teatro ideal é a representação de um mundo invisível pela presença do visível. A obra teatral não é um fim, é um meio, a invenção humana mais sofisticada que nos convoca a contar nossa própria história. Em nossa Terra Brasilis, essa fé, ligada à simplicidade, é acreditar no invisível: regar a árvore seca, a árvore morta, o Pau-Brasil. "Republikkk" propõe um chacoalhar profundo no âmago, no espírito, uma ode à vida pelo entendimento de seu viés. Este espetáculo celebra a fé.”

"REPUBLIKKK" estabelece diálogo intenso com a metodologia de Antunes Filho, a qual Hercules Morais seguiu desdobrando ao longo de sua trajetória como pesquisador e formador, após anos de trabalho com o renomado encenador. A centralidade do espetáculo reside tanto no trabalho exaustivo de respiração, voz e presença dos atores quanto na criação de uma obra total, onde elementos visuais e sonoros possuem relevância dramática e estética fundamentais. Portanto, o espetáculo possui grande força imagética, priorizando a experiência estética e tocando o público em níveis diferentes de introjeção e consciência.

Desafio às convenções teatrais e linguagem visual perturbadora

Desde 2023 o coletivo de artistas se reúne na cidade de Catalão, interior de Goiás, para imergir no processo criativo de uma obra singular, capaz de traduzir tanto eventos contemporâneos quanto refletir sobre um Brasil profundo, rico em referências culturais polissêmicas.

Dirigido por Hercules Morais, o espetáculo busca a dialogia, a alteridade, as camadas sobrepostas de um Brasil orgânico, transferindo essas características ao fazer teatral, para a manifestação da poética da cena através do trabalho atoral. Em uma direção que dialoga com a de Romeo Castellucci, sua abordagem contemplativa e intensa desafia as convenções teatrais e explora temas filosóficos, religiosos e sociais através de uma linguagem visual poderosa e perturbadora.

Morais é ator e diretor formado pelo Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), onde trabalhou com o renomado diretor Antunes Filho. Ele é também dramaturgo premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e fundador do Núcleo de Artes Cênicas - NAC. A dramaturgia é assinada por Morais e Angela Ribeiro, vencedora do Prêmio Shell 2018 pelo espetáculo "Refluxo".

A trilha sonora é assinada por Renato Navarro, compositor, sound designer e pesquisador premiado, formado como sonoplasta pela SP Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do Palco. Navarro tem uma vasta experiência em música e instalações sonoras para artes performáticas, teatro, dança e cinema, criando experiências imersivas baseadas no som e na audição.

A direção de arte é de Clissia Morais, que trabalha há 30 anos com produção de objetos e decoração de cenários para cinema, teatro, TV e exposições, tendo entre seus trabalhos em cinema e tv obras como “Brincando nos Campos do Senhor”, de Hector Babenco, “Ensaio sobre a cegueira”, de Fernando Meirelles, “Lula o Filho do Brasil”, de Fábio Barreto, e a minissérie “Antônia”, de Tata Amaral.

Temporada gratuita em Catalão

Após a estreia em Goiânia, o espetáculo terá apresentações em Catalão, no Auditório Paulo de Bastos Perillo, na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), com duas temporadas programadas. A primeira temporada será de 4 a 7 de julho, e a segunda de 18 a 21 de julho.

Ficha técnica:

Direção: Hercules Morais

Dramaturgia: Hercules Morais e Ângela Ribeiro

Direção de Arte: Clissia Morais

Figurino: Sandra Machado

Cenografia: Clara Lindorfer

Iluminação: Junior Docini

Desenho de Som: Renato Navarro

Elenco: Ivana Oliveira, Hercules Morais, Paulo Victor Gandra, Rafael Freitas, Ricardo Fiuza