Valparaíso comemora economia em seu aniversário

Reserva do Vale, bairro planejado que está sendo desenvolvido no município que contará com residenciais, parques, áreas comerciais, espaços de conexão e integração Divulgação

Segundo a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Valparaíso de Goiás possui mais de 24,6 mil empresas em funcionamento, sendo a quinta cidade nesse quesito no Estado e a primeira entre os municípios do Entorno do Distrito Federal. Isso se reflete no Produto Interno Bruto (PIB) do município que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), gira em torno de R$ 2,7 bilhões. Entre 2010 e 2020 o crescimento econômico da cidade foi de 140,6%, bem acima do registrado por Brasília, no mesmo período, que foi de 84%.

Esse é um dos vários motivos que Valparaíso tem para celebrar em seu aniversário.

Valparaíso de Goiás completa neste mês de junho 29 anos de independência político-administrativa

Prefeitura de Valparaíso de Goiás

No último dia 15 de junho a cidade completou 29 anos de independência político-administrativa. O município é o primeiro em crescimento no Entorno do Distrito Federal, de acordo com o Censo de 2022. A pesquisa indica que são 198.861 habitantes, um aumento de 51,68% em comparação ao último levantamento, feito em 2010. E com a implantação de novos empreendimentos esse número só tende a crescer.

A nutricionista Wanessa Cristina de Sousa fará parte desse crescimento. Atualmente ela, que também é jurista e corretora de imóveis, mora com o marido e o filho em Cidade Ocidental, outro município do Entorno do DF e que fica apenas a 11 quilômetros de distância de Valparaíso de Goiás. Contudo ela comprou um lote no condomínio horizontal Mirante do Vale, entregue neste mês aos moradores, e em breve se mudará.

“Escolhi Valparaíso de Goiás pela cidade estar mais avançada, ter escolas melhores e mais opções de comércio. Ou seja, mais qualidade de vida para minha família”, destaca. Wanessa Cristina também elenca o que a fez escolher o Mirante do Vale para construir sua nova casa. “A proposta do empreendimento, uma nova formulação dentro de Valparaíso, onde teremos mais segurança e atrativos. Um local onde podemos morar, nos divertir e trabalhar sem sair de lá”, salienta.

O empreendimento

O Mirante do Vale foi totalmente vendido ainda em seu lançamento e é composto por 223 lotes residenciais com medidas que variam entre 200 e 345 metros quadrados. O condomínio horizontal possui área de lazer com mais de mil metros quadrados, que é formada por salão de festas, churrasqueira, playground, gazebos, jardins de contemplação, quadra de beach tênis e pet place. Além disso, o residencial possui monitoramento 24h por dia e é circundado por muros e portaria exclusiva.

O empreendimento é o primeiro condomínio horizontal do Reserva do Vale, bairro planejado que está sendo desenvolvido no município pela Gran Pacaembu. Ele contará ainda com outros residenciais, além de parques, áreas comerciais, espaços de conexão e integração para diversos segmentos, tais como hub de esportes, saúde e educação, entre outros serviços e terá capacidade para abrigar até 50 mil pessoas. Tudo isso em 56 alqueires de área, o que corresponde a 6,5 quilômetros lineares e uma área de aproximadamente 2,35 milhões de m² de extensão.