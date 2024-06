Bahia Farm Show é marcada por encontros e debates sobre o futuro do agronegócio

Durante a 18ª edição da Bahia Farm Show, a eficientização energética e fontes renováveis de energia encerrou neste sábado (15) a programação oficial de palestras e debates com temas que tratam do futuro do agronegócio. Neste painel, a Neoenergia Coelba apresentou um plano de R$ 2,2 bilhões de investimentos e de obras para o 2024/2027, com destaque para as ações planejadas para o oeste da Bahia, relacionadas com o desenvolvimento do agronegócio nos próximos anos.

"Com o plano de investimento, vamos tentar acompanhar a velocidade do crescimento que o agronegócio tem. Não basta investir muito, é preciso investir no lugar certo. Não é apenas uma questão de quanto está investindo, mas principalmente de como e onde. O investimento vai crescer em torno de 40%. Em 2024, estão previstos R$ 3 bilhões em novas subestações e ampliação daquelas já existentes", pontuou Santana.

Ao recepcionar a equipe da Neoenergia/Coelba, o presidente da Bahia Farm Show e da Aiba, Odacil Ranzi, comemorou os investimentos visando o fortalecimento do setor agrícola regional. "Temos muitas demandas reprimidas, tivemos outros encontros com a presidência da Coelba, e agradecemos a empresa na feira e o compromisso dos investimentos programados nos próximos anos. Devido ao ritmo de crescimento acelerado no oeste é necessário o plano estratégico pensando no futuro", reforça.

Comitê do Matopiba – na última quinta-feira (13), a programação contou com um importante encontro do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Matopiba (CGPDA), com foco em estratégias para o desenvolvimento do agronegócio da fronteira agrícola.

Na oportunidade, o secretário de agricultura, Wallison Tum; o vice-presidente da Aiba, Moisés Schmidt; o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, e demais representantes de segmentos do agronegócio e da agroindústria do oeste da Bahia, promoveram uma reunião de planejamento para os próximos meses e que contempla a criação de grupos com técnicos das entidades representativas do setor.

O Plano visa promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, ambiental e social sustentável, das atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais que proporcionam a melhoria da qualidade de vida da população. O vice-presidente da Aiba, Moisés Schmidt, destacou a relevância da participação das entidades da região oeste no contexto do trabalho conjunto em prol das estratégias de desenvolvimento do Matopiba.

Programação - Na sexta-feira (14), os debates foram marcados pelos painéis de energia renovável, com o tema sobre transição energética no agronegócio; infraestrutura logística e portuária para o mercado de commodities; e palestras promovidas pela Comissão do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da seção de Luís Eduardo Magalhães, sobre reestruturação financeira do produtor rural, crédito rural e impactos da reforma tributária no agronegócio.

