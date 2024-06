Bahia Farm Show recebe caravanas de estudantes em integração ao agronegócio

Com expectativa de público de mais de 100 mil pessoas, a Bahia Farm Show tem recebido muitas caravanas de estudantes de escolas e faculdades de Luís Eduardo Magalhães e das demais cidades do oeste da Bahia. Nestes primeiros dias de feira, 13 mil deles vieram intermediados por professores ou projetos de entidades e empresas que focam na aproximação entre o campo e a cidade.

Os estudantes do 7º ano do Colégio Municipal Ângelo Boza, de Luís Eduardo Magalhães, visitaram a feira nesta quinta (13) e estavam muito animados para conhecer as modernas tecnologias. "A visita ao evento desperta a criatividade e fomenta o sentimento de pertencimento e abre novas possibilidades", afirma Edilma Rodrigues, professora da escola.

De Barreiras, quem também esteve presente foi o grupo educacional Enigma, com estudantes dos 7º e 8º anos, com o objetivo de buscar informação para a feira de conhecimento da escola, que tem como tema "Agronegócio: sustenta a economia e alimenta a população". "Esse passeio é a materialização do nosso projeto que começou no início do ano letivo e culmina no mês de novembro, onde iremos discutir a importância do agronegócio", explica Janaína Câmara, professora da instituição.

Apoiadora da Bahia Farm Show, a Abapa, por meio do programa educacional Conhecendo o Agro fez uma mobilização das escolas que já integram a iniciativa, que desde 2019 vem disseminando conhecimento do campo para a cidade por meio do trabalho pedagógico nas escolas.

"Nossa missão é difundir conhecimento e desmistificar informações erradas sobre o agro. É um prazer poder contribuir com a educação das futuras gerações, ao possibilitar a vinda para a Bahia Farm. Temos um espaço no galpão coberto com atividades interativas com material educativo para despertar as crianças para a importância da nossa produção agrícola," afirma Mayara Rodrigues, assistente pedagógica da Abapa.

O projeto Vida Cerrado, da Galvani Fertilizantes, está marcando sua presença na feira, disseminando informações sobre a fauna e flora do cerrado. O projeto, que conta com um centro de conservação da biodiversidade de espécies de animais e plantas nativas do bioma, está circulando na feira com uma mascote, a loba-guará Jurema. "As crianças também encontram um espaço para desenhar e por meio de gibis e atividades pedagógicas, aprender mais sobre como preservar a nossa região," afirma Débora Alves, do projeto Vida Cerrado.

Quem também tem um espaço para as crianças é a agência agro Sicredi. "Trabalhamos com os valores e princípios do cooperativismo que reflete no dia a dia dos jovens e crianças. Em parceria com a Agrosul e Icatu, trouxemos uma roda gigante que é para todo o público, mas principalmente para este público que é a nossa herança e grande esperança. Além disso, temos o programa educacional União Faz a Vida, onde temos parcerias com escolas públicas e cooperativas", explica Diego Scholz, gerente da agência de Luís Eduardo Magalhães.

Para o presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, "é uma honra e nosso dever promover a visita dessas caravanas escolares, afinal de contas, como diz o tema da feira deste ano: Agro, Herança do Brasil, nós precisamos direcionar as futuras gerações, que são nossas heranças!" exclama Odacil Ranzi, presidente da feira. A Bahia Farm Show segue até o sábado (15) e está aberta à visitação do público em geral. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site www.bahiafarmshow.com.br, ou diretamente na bilheteria.

Assessoria de Imprensa Bahia Farm Show