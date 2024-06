Pirenópolis está entres os destinos prediletos para o Turismo Wellness

O Dia do Turista é celebrado em 13 de junho e o Brasil já começa a comemorar bons números nesse setor, após o forte impacto dos anos de pandemia da Covid-19. Mas acredite, mesmo naquele momento delicado, boas oportunidades de negócios surgiram nesta importante atividade econômica, que só aqui no Brasil cresceu quase 7% em 2023, segundo o Ministério do Turismo. Uma dessas heranças da pandemia, que podemos chamar de positiva para o segmento, foi o impulsionamento do chamado turismo wellness, ou num bom português, turismo de bem-estar, que tem como foco experiências que promovam a saúde física, mental e espiritual dos visitantes.

Em Goiás, a histórica e charmosa Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, tem sido o destino predileto para quem quer esse verdadeiro clima de paz e sossego. A pesquisa “Perfil de Motivação do Turista que visita Pirenópolis” realizada entre 2023 e 2024, pela Secretaria de Turismo da cidade, revelou que o turismo wellness foi o objetivo de cerca de 45% dos visitantes que passaram pelo município no último ano.

As medidas restritivas impostas na época impulsionaram outra tendência que segue forte, mesmo após o controle da pandemia, a grande procura por casas de temporadas. A Stays, empresa do Grupo Decolar, especializada em gerenciamento de canais digitais de aluguel por temporada, apontou um crescimento de 43% na procura por locação de casas para temporadas, na comparação com igual período em 2023. De olho nessas novas tendências e na forte vocação de Pirenópolis para o turismo de bem-estar, a estância Shambala Piri mantém na cidade histórica acomodações de variados tamanhos e com propostas de estadia diversas. “Temos várias propostas de hospedagem como casa na árvore, uma casa toda em madeira no estilo tiny house, cabanas para três pessoas, cabanas para duas pessoa, temos o iglu, temos as casas container e recentemente lançamos uma outra casa chamada Jardim Babilônia, que fica no centro de Pirenópolis, pode receber até quatro pessoas e traz uma proposta de hospedagem que alia o máximo confronto com a arte do muralismo”, detalha o consultor em hospitalidade Jacob Neylon.

Para família e amigos

Ainda dentro dessa proposta de casas de temporadas com estilos exóticos de hospedagem, a estância Moriá Village, abriga quatro casas no estilo container, sendo uma maior que pode receber até quatro pessoas, e as outras três mais voltadas para casais. “Nessas hospedagens temos a possibilidade de alugar num mesmo pacote para famílias ou grupo de amigos, que seria como se você estivesse alugando uma pequena pousada com três ou quatro chalés, o que garante mais privacidade e liberdade”, pontua Jacob.

Além de suas distintas propostas de estadia, as edificações do Shambala Piri têm localização privilegiada, dão vista para as montanhas da região e estão a pouco mais de 7 quilômetros do centro histórico de Pirenópolis, onde estão o Museu das Cavalhadas, a Arena Cavalhadas, o Cine Pireneus e a Estação Rodoviária de Pirenópolis. O Complexo também está a dez quilômetros da quase tricentenária Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Neste ano, o Shambala Piri inaugurou a primeira casa de temporada dentro da cidade. Batizada como Jardim Babilônia Residence, o imóvel recebeu um toque de muralismo e de pintura artística em seus ambientes. A artista plástica Iara Vasconcelos e Melo foi convidada para desenvolver as pinturas, trazendo os elementos da natureza para as paredes da casa e completando, assim, a ambientação bucólica do lugar. As pinturas são inspiradas nos Jardins Suspensos da Babilônia, considerado uma das sete maravilhas da Antiguidade, e que dá nome à casa.

Vantagens

De acordo com Jacob, um grande diferencial da locação de hospedagens por temporada é a maior flexibilidade de horários e a opção de compartilhar a acomodação com outras pessoas. “Além de mais acessíveis, acomodações de alto padrão, nessa modalidade de hospedagem por temporada traz vantagens como a flexibilidade de horários, ou seja,você não precisa ficar a mercês dos horários rígidos de para check in e check out. E como são casas equipadas, inclusive com cozinhas. Outra vantagem é a possibilidade de dividir a hospedagem com mais pessoas, já que assim você pode dividir também os custos e receber com conforto toda a famíla”, diz Jacob.

Segundo o Censo de Hotelaria 2018/2019, realizado pelo Observatório do Turismo (órgão da Agência Goiana de Turismo e Lazer - Agetur), entre os 454 empreendimentos de hospedagem registrados em Pirenópolis, as casas de temporada representam boa parte dos meios de hospedagem, representando 37,4%. A pesquisa Perfil de Motivação do Turista, da Secretaria de Turismo da cidade, aponta que o aluguel de Casas de Temporada é a segunda forma de hospedagem preferida entre os turistas da cidade e segue em tendência.