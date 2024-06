Ex vereadora, e já falecida tem seu nome colocado em posto de saúde

Durval: secretaria recebe retroescavadeira

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Jataí recebeu uma retroescavadeira hidráulica por meio de emenda do deputado federal João Campos, de R$ 1,2 milhão, solicitada pelo vereador Durval Júnior. “O equipamento será de extrema importância para os produtores rurais que geram empregos e renda em nosso município”, afirmou o parlamentar.

Alessandra reivindica quadra para praça no Portal do Sol

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à administração municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Praça Alzira Veloso Nogueira (“Dona Filinha”), localizada no Portal do Sol. “Hoje as crianças jogam bola na grama e no calçamento, inclusive improvisaram um golzinho no meio da praça”, afirmou ela.

Deuzair: projeto dá o nome de ex-vereadora a posto de saúde

A Câmara aprovou projeto do vereador Deuzair Parente que dá o nome da ex-vereadora Maria José da Silva Lemes à futura Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no setor Fabriny. “Também conhecida como Maria José do Núcleo, em referência ao seu grande trabalho voluntário junto ao Núcleo de Combate ao Câncer, ela foi a vereadora mais votada da história do município, em 2004, quando obteve 5.008 votos, 11% do total”, lembrou ele.

Carlinhos defende piso para cirurgiões-dentistas

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo que seja cumprido o piso nacional dos cirurgiões-dentistas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 3999/1961. “O município de Jataí tem deixado de observar o cumprimento do piso salarial estabelecido para os cirurgiões-dentistas, conforme disposto em lei federal”, afirmou ele.