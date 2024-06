Encontro nacional de cutelaria Goiânia Knife

A cutelaria é a arte da fabricação de instrumentos de corte, incluindo facas, adagas, espadas, machados, punhais, entre outros

Goiânia recebe entre os dias 12 e 14 de julho a primeira edição do encontro nacional Goiânia Knife Show, evento de cutelaria que traz competições, demonstrações, palestras e workshop dedicados à atividade. A expectativa é que o evento reúna cerca de 3 mil pessoas, entre público-geral e cuteleiros de todo País.

A cutelaria é a arte da fabricação artesanal de instrumentos de corte, incluindo facas, adagas, espadas, machados, punhais, entre outros. Antigamente vista como uma necessidade, passou a ter ares de hobby após o processo de industrialização. Com a disseminação na internet, ganhou comunidades inteiramente dedicadas ao assunto.

O Goiânia Knife Show acontecerá na casa de eventos Villa Cavalcare. Na sexta-feira, 12, acontecerá um concurso de melhores peças. Serão 30 categorias diferentes. Cuteleiros poderão inscrever suas peças e a avaliação será feita por um corpo de jurados com certificação internacional.

No sábado, 13, e no domingo, 14, o evento será aberto ao público. O destaque será a Pista de Forja, no qual facas serão modeladas ao vivo para o público. Serão premiadas as melhores peças, conforme a avaliação de um júri, cujo integrante de destaque é um dos precursores da cutelaria brasileira, Luciano Dorneles.

Ao longo de todo o evento também estão previstas ações como competição de cortes, desafio de arremesso de machado, workshop de defesa pessoal com faca com Rogério Roscio e palestra com Rick Lala sobre canivetes, da qual ele é referência nacional.

A música e a gastronomia não ficarão de fora, com shows de Dixie Hills (sexta-feira), Sandro Reis (sábado) e Banda Mississipi (domingo), e churrasco em estilo fogo de chão.

*Origem*

A cutelaria remonta à Pré-História, quando as primeiras ferramentas de pedra lascada foram criadas para caça e defesa. Com a descoberta do bronze e, posteriormente, do ferro, a fabricação de lâminas evoluiu significativamente, permitindo a criação de armas e utensílios mais duráveis e eficientes. Durante a Idade Média, a cutelaria floresceu na Europa, com mestres artesãos desenvolvendo técnicas avançadas de forja e têmpera, muitas das quais são reverenciadas e praticadas até hoje.

No Brasil, a cutelaria tem raízes profundas, influenciadas pela colonização europeia e pelas tradições indígenas. A prática ganhou força com a imigração européia no século XIX, especialmente de italianos e alemães, que trouxeram suas habilidades e tradições.

Nos anos 70 e 80, o movimento "faça você mesmo" e a valorização do artesanato contribuíram para o renascimento do interesse pela cutelaria. Entusiastas começaram a se reunir em clubes e associações, trocando técnicas e conhecimentos. Publicações especializadas, como revistas e livros sobre cutelaria, também desempenharam um papel crucial na disseminação das práticas e no aumento da popularidade do hobby.

Com o advento da internet, a cutelaria experimentou um novo crescimento explosivo. Fóruns online, vídeos tutoriais no YouTube e redes sociais facilitaram ainda mais a comunicação e a troca de informações entre cuteleiros de todo o mundo. Workshops e cursos online tornaram o aprendizado mais acessível, permitindo que iniciantes pudessem adquirir habilidades e conhecimentos específicos sem sair de casa.

Indo além do hobby, engana-se quem pensa que não exista quem ganhe a vida hoje em dia com a cutelaria. Segundo o IBGE, em 2020 o Brasil tinha 2.300 cuteleiros profissionais registrados. Ainda que um segmento de nicho, estima-se que ele movimente mais de R$10 milhões por ano.

Eventos e feiras de cutelaria, como o Goiânia Knife Show, proliferaram, proporcionando plataformas para que artesãos exibissem suas criações e compartilhassem experiências com o público. Esse ambiente colaborativo e o fácil acesso a recursos educacionais e materiais de qualidade continuam a impulsionar o crescimento da cutelaria como um hobby cada vez mais apreciado globalmente.

Os ingressos já estão à venda aos preços de R$30, com direito a meia-entrada para crianças de até 12 anos.