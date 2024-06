Eurofarma abre processo seletivo com 51 vagas de emprego

Por Valdemar Medeiros

Eurofarma está com um novo processo seletivo em aberto com dezenas de vagas de emprego disponíveis. As vagas na Eurofarma são destinadas para candidatos de várias localidades, níveis de experiência e escolaridade.

A Eurofarma, multinacional brasileira com mais de 50 anos de história e com presença em 22 países, abre um novo processo seletivo em busca de profissionais para preencher 51 vagas de emprego efetivas. As vagas na Eurofarma abrangem várias áreas e níveis de escolaridade, incluindo Ensino Médio Completo, Técnico e Superior.

Lista de vagas de emprego ofertadas no processo seletivo da Eurofarma

As vagas na Eurofarma são efetivas e em diferentes localidades, como São Paulo, Itapevi, Ribeirão Preto e São Luís. As oportunidades estão abertas para profissionais de várias áreas e níveis de escolaridade. Entre as vagas disponíveis estão:

Coordenador(a) Inteligência de Mercado| Vaga afirmativa para Pessoas Negras (pretas e pardas) e ou PcD’s;

Operador Máquina Produção I (Exclusiva para PCD);

Manipulador (a) – (Injetáveis);

Analista Marketing Pleno;

Farmacotécnico Sênior (Novos Produtos);

Analista de Compliance Pl |Vaga afirmativa para PcD’s;

Mecânico de Manutenção II- Ferramenteiro;

Auditor Interno Pl| Vaga afirmativa para PcD’s;

Auxiliar de produção | Vaga afirmativa para PcD’s;

Líder Produção – Rib. Preto;

Gerente Segurança Trabalho;

Administrador de Redes PL;

Cozinheiro(a)- Itapevi;

Operador de Tratamento de Efluentes;

Propagandista Vendedor(a) – São Paulo – Zona Sul;

Chef de Cozinha- Itapevi;

Analista de Projetos Pleno (Inteligência de Operações);

Estoquista- Itapevi;

Auxiliar de Produção – PCD;

Coordenador(a) de Excelência Operacional;

Nutricionista- Itapevi;

Oficial de Serviços- Itapevi;

Gerente Farmacovigilância Sr;

Auxiliar de Laboratório (Princípio Ativo – Exclusiva para PCD);

Analista Fiscal Junior| Vaga afirmativa para Pessoas Negras (pretas e pardas) e ou PcD’s;

Pós-doutorando na área de Química Computacional (descoberta de novos Fármacos);

Mecânico de Manutenção II – Sólidos;

Coordenador(a) Remuneração;

Auxiliar Escritório ( Exclusiva para PCD);

Analista de Marketing PL|;

Pintor Manutenção;

Comprador Pleno (Diretos -Materia Prima);

Auxiliar de Operações (Exclusivo para PCD);

Analista de Documentação Técnica SR. (Licenças);

Auxiliar de Laboratório- (Vaga exclusiva para PCD);

Engenheiro Jr – Ferramentaria;

Analista Acesso Mercado PL| Vaga afirmativa para PcD’s.

Inscrições no processo seletivo de vagas na Eurofarma

A Eurofarma convida todos os interessados que se identificaram com as vagas de emprego e com o propósito da empresa de promover o acesso à saúde e que desejam trabalhar em um ambiente empreendedor, inovador e ético, a participar de seu processo seletivo.

A empresa ganha destaque como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. O processo seletivo de vagas de emprego acontece na plataforma Gupy através de cadastro, entrevista com RH, entrevista com Gestor e Contratação.

A empresa valoriza seus colaboradores e acredita que uma boa experiência no ambiente de trabalho é essencial para oferecer os melhores produtos e resultados aos consumidores. Os aprovados no processo seletivo de vagas na Eurofarma contarão com benefícios como:

Assistência odontológica;

Previdência privada para que possa planejar seu futuro;

Assistência médica;

Vale alimentação;

Licença maternidade;

Licença paternidade estendida;

Academia para cuidar da sua saúde;

Vale transporte/Fretado/Estacionamento;

Restaurante interno;

Seguro de vida.

Sobre a Eurofarma

A Eurofarma é uma das líderes do segmento farmacêutico brasileiro, atuando em todos os principais setores e com um foco especial no receituário médico. Com mais de 11 mil colaboradores, a empresa ganha destaque pelo seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e internacionalização, sempre promovendo o acesso à saúde para que todas as pessoas possam viver mais e melhor.

Além disso, a empresa valoriza o desenvolvimento profissional de seus colaboradores e acredita na diversidade e inclusão. Desta forma, as vagas na Eurofarma são para perfis variados, gêneros, raças, orientações e identidades, pois acredita que essa pluralidade contribui para encontrar soluções inovadoras e sustentáveis em saúde.