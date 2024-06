Abapa participa da abertura oficial da Bahia Farm Show 2024 

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) participou na manhã desta segunda-feira (10) da solenidade de abertura da Bahia Farm Show, feira de tecnologia agrícola que será realizada esta semana, entre 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA). Apoiadora oficial do evento, a Abapa está no evento com dois espaços, um no estande institucional, para mostrar os projetos institucionais ligados ao desenvolvimento do algodão, e outro, no pavilhão coberto, voltado ao programa educacional Conhecendo o Agro.

Para o presidente da Abapa, Luiz Bergamaschi, que prestigiou a solenidade de abertura, a feira é um dos momentos mais importantes para o setor agrícola regional. "Aqui, podemos interagir com os representantes do governo, produtores, entidades e empresas parceiras, e mostrar as tecnologias de ponta que envolvem todo o setor agrícola para tornar a produção agrícola mais rentável, sustentável e ambientalmente correta". A vice-presidente da Abapa, Alessandra Zanotto, também acompanhou a solenidade, que contou com a participação de produtores associados e dos diretores consultivos, Júlio Cézar Busato e Celestino Zanella.

Nesta terça-feira (11), às 11h, com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a Abapa vai lançar a pedra fundamental da nova sede e do Centro de Análise de Fibras, ao lado do complexo Bahia Farm Show. Com obras iniciadas em outubro de 2023, a estrutura abrange uma área total de 9.619,97 m² de construção, dos quais 4.600 m² serão destinados ao novo laboratório, e da área administrativa, com espaço para o museu do algodão, salas de reuniões, cozinha, refeitório, banheiros, auditório com capacidade para cerca de 500 pessoas, dentre outros.

Assessoria de Imprensa Abapa – 10/06/2024