Sol leva serviços inovadores de conectividade rural ao oeste baiano durante Bahia Farm Show 2024

A Sol, empresa de tecnologia do Grupo RZK, inicia sua participação na Bahia Farm Show, ao lado da Agrosul Máquinas, concessionária John Deere, levando aos produtores rurais baianos serviços tecnológicos exclusivos, com foco em conectividade rural e inteligência de dados para maior eficiência agronômica, operacional, financeira e de gestão de riscos. A feira, que acontece entre os dias 11 e 15 de junho, está em sua 18ª edição na cidade de Luís Eduardo Magalhães, e já conquistou status internacional. Atualmente, o oeste da Bahia tem se consolidado como segundo maior produtor de algodão, com uma produção de aproximadamente 615 mil toneladas em uma área de 312,6 mil hectares, o que tem atingido ações voltadas à certificação da fibra e produção sustentável. "Com soluções tecnológicas desenvolvidas para os diferentes tipos de produtores, nossa empresa está pronta para entender os diversos projetos dos agricultores baianos que se preocupam principalmente com sustentabilidade. Acreditamos que a conexão e digitalização do agro fortaleçam as práticas sustentáveis aplicadas no campo", Rodrigo Oliveira, CEO da Sol. Oliveira afirma ainda que a rede da Sol é aberta, pública, disponível para que toda a população sob a área de cobertura tenha condições de desfrutar da conectividade. A partir disso, são enormes os benefícios sociais que a conectividade habilita no campo, de telemedicina à educação à distância, passando por segurança pública e serviços bancários. Com a missão de ser a líder de dados do agronegócio brasileiro, a empresa já cobre mais de 12 milhões de hectares de áreas produtivas, o que representa cerca de 15% da área cultivada no Brasil. Sobre a Sol A Sol é uma empresa de tecnologia do Grupo RZK que oferece serviços e soluções tecnológicas, inteligência de dados, internet das coisas e conectividade rural de maneira integrada, buscando impulsionar a rentabilidade, a produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas visando o máximo de sua eficiência: eficiência agronômica, eficiência produtiva, eficiência financeira e eficiência na gestão de riscos. A empresa nasceu em 2020 com a missão de levar tecnologia e conexão aos produtores rurais. De lá pra cá, já atingiu a marca de 12 milhões de hectares com cobertura de rede 3G/4G, o que representa mais de 15% da área cultivada no País. São cerca de 450 torres cobrindo 66 mil propriedades rurais, e em 14 estados e quase 200 municípios. Saiba mais em www.solrzk.com.br.