Bahia Farm Show 2024 é oficialmente aberta e promete movimentar o agronegócio nacional com bons negócios

A Bahia Farm Show foi oficialmente aberta nesta segunda-feira (10) com a presença de autoridades e representantes do poder público e do setor produtivo. Nos próximos cinco dias, de 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, a feira agrícola vai apresentar em um só local o que há de mais moderno em tecnologia agrícola. A previsão é atrair um público de 100 mil pessoas, que vão conferir mais de mil marcas de 434 empresas expositoras distribuídas em uma área de 262 mil metros quadrados. Considerada uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, sendo a maior do Norte-Nordeste, a Bahia Farm terá como grande atrativo os incentivos de crédito e juros facilitar que vão fomentar o fechamento de bons negócios na aquisição de máquinas, veículos e implementos agrícolas, irrigação, drones, aviação agrícola, softwares, estruturas como silos e armazéns, dentre outros.

Ao declarar aberta a 18ª edição da feira, o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, reforça o orgulho em receber o público, que é uma das mais consolidadas do Brasil. "A feira se fortalece graças às pessoas, às parcerias e, claro, ao agronegócio. Falar sobre a Bahia Farm Show é falar sobre a agricultura no Oeste da Bahia. Hoje, a Bahia é um dos estados que mais aplicam tecnologia agrícola. Nesse meu último ano de feira como presidente, a sensação é de dever cumprido, de ter deixado uma Bahia Farm ainda mais fortalecida para os que virão. E que esta edição seja marcada por bons negócios. Que vocês, expositores, possam comemorar a consolidação de boas vendas e a prospecção de novos clientes", afirma.

Representando o Governo do Estado, o secretário de agricultura, Wallison Tum, parabeniza os produtores rurais pela organização da Bahia Farm Show e pela consolidação da feira que tanto contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. "Temos um potencial enorme de ser o maior celeiro do mundo e sabemos que isso envolve políticas públicas. Estamos empenhados em apoiar as condições necessárias para que os agricultores possam continuar produzindo e apoiando o desenvolvimento do estado". Durante a solenidade, os representantes dos patrocinadores do evento - Banco Original, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Desenbahia, Governo da Bahia, Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Santander, Sicredi e Sicoob, Senar/FAEB e WP Agro Empresarial - falaram das expectativas para a 18ª edição da Bahia Farm Show.

O senador gaúcho, Irineu Orth, presente à solenidade, reforçou sobre o sucesso do agronegócio brasileiro e da solidariedade do povo brasileiro e do setor junto ao povo gaúcho diante das enchentes do Rio Grande do Sul "A união do povo do Brasil é impressionante. Vamos precisar dessa união para ajudar a reconstruir o nosso estado e os produtores rurais e o setor agrícola serão fundamentais nesse processo". Ao reforçar sobre a importância do tema deste ano "A Herança do Agro", o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, reforçou sobre os esforços em educação para que as futuras gerações continuem progredindo, como tem feito o setor agrícola, já preocupado com a sucessão familiar e a continuidade do desenvolvimento do setor agrícola.

A solenidade de abertura da feira foi marcada pela homenagem ao produtor rural Hélio Hopp foi o grande homenageado da cerimônia pela contribuição no desenvolvimento do agronegócio regional pelo trabalho desenvolvido junto à diretoria da Aiba em projetos estratégicos para o setor agrícola. Hélio é natural de Passo Fundo (RS) e chegou na Bahia em 1978, onde participou ativamente do desenvolvimento do Oeste baiano, contribuindo através de seu trabalho, conhecimento e dedicação. Depois da solenidade, os produtores rurais inauguraram um painel com a lista dos produtores rurais já homenageados nas edições da Bahia Farm Show.

Programação – Na terça-feira (11), uma missa solene, às 7h30, abrirá as atividades da Bahia Farm Show, sendo inaugurada também a capela na área central do complexo. Os portões ficarão abertos para acesso gratuito para a visitação na área do complexo, até às 12h. Nesta terça-feira (11), a partir das 9h, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, fará uma visita aos estandes da feira, às 11h participa do lançamento da pedra fundamental da nova sede e do Centro de Análise de Fibras da Abapa, e às 12h, lançará o Plano ABC+ Bahia (2020 – 2030), no estande do Governo do Estado. Os portões estarão abertos, gratuitamente, até às 12h.

Às 16h, terá início o tradicional Fórum de Abertura, que trará como tema principal "Uso e Monitoramento do Aquífero Urucuia para uma melhor gestão das águas". A programação no primeiro dia de evento segue com visitas, palestras e rodadas de negócios até às 19h. A Bahia Farm Show segue diariamente até sábado (15) e a programação oficial pode ser conferida diretamente em: https://bahiafarmshow.com.br/palestras-e-programacao/

Bilheteria – Para quem quiser garantir o ingresso, de forma antecipada, para conferir as novidades em tecnologia agrícola, pode acessar o site oficial www.bahiafarmshow.com.br ou https://ingresso.wiesoo.com/.

Sobre a feira - Considerada a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste e uma das maiores do País, a Bahia Farm Show conta também com espaço de food trucks, restaurantes, comercialização de produtos da agricultura familiar, leilão de gado e uma programação de palestras e treinamentos. O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba. São patrocinadores oficiais da feira agrícola: Banco Original, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Desenbahia, Governo da Bahia, Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Santander, Sicredi e Sicoob, Senar/FAEB e WP Agro Empresarial.

Fonte: Araticum Assessoria de Comunicação - 10/06/2024